Flick aprueba su renovación con el Barça, que se anunciará en breve

Hansi Flick ha ratificado su compromiso de continuar en el Barça. El acuerdo para la renovación de su contrato es definitivo después de que este domingo se consumara la conquista de la Liga en el Camp Nou y ante el Real Madrid. Los extremos del pacto estaban consensuados, con la voluntad mutua entre el club y el entrenador de continuar su exitosa unión, y sólo queda pendiente el anuncio oficial y las fotografías que lo plasmen.

No era este lunes, con la celebración de la rúa, el día indicado para el comunicado de la prórroga del contrato, que se extiende hasta 2028 con el añadido de una temporada más opcional. La idea del club es oficializarlo cuando acabe la Liga, aunque podría ser antes, la próxima semana. En la presente se disputa la jornada 36ª entre el martes y el jueves. El Barça visita este miércoles al Alavés en Vitoria (21.30 h.).

Hansi Flick y Joan Laporta emocionados antes de la entrega de trofeos por la conquista del título de Liga en el Camp Nou. / Jordi Cotrina / EPC

Seis victorias sobre el Madrid

La visita a Barcelona del agente de Flick, Pini Zahavi, terminará por sellar ese acuerdo, entre otros asuntos, ya que también es el representante de Robert Lewandowski. Flick dio por descontado tras el triunfo sobre el Madrid que seguiría. Era la guinda a la temporada tres jornadas antes de su conclusión.

La Liga se une a la Supercopa de España como bagaje del curso, y se convierte en el quinto título en dos temporadas en el Barça. En el curso anterior recolectó la Liga, la Copa y la Supercopa. En las dos, el Madrid se ha quedado a cero. Por su grandísima culpa. Flick ha ganado seis de los siete enfrentamientos.

Los jugadores del Barça mantean a Flick sobre el césped del Camp Nou. / Jordi Cotrina / EPC

Johan, Pep y Hansi

La única derrota ante los blancos se produjo en octubre, en la primera vuelta en el Bernabéu, con aquel 2-1 tan celebrado y que tan caro costó al Madrid por el desplante de Vinicius a Xabi Alonso al sustituirle. El 2-0 de este domingo aniquiló el proyecto madridista. Sólo Johan Cruyff, en ocho temporadas y Pep Guardiola, en cuatros, obtuvieron más victorias (nueve) sobre el Madrid. Con más partidos disputados, por supuesto.

El técnico había adelantado hace unas semanas en la sala de prensa que su plan, su objetivo, era "ganar la Champions League y ser el entrenador con el estadio acabado". Esas perspectivas conllevaban la aceptación de la oferta para ampliación del compromiso. Flick, en esa confesión, también reclamó fichajes para abordar la conquista de la Champions League.

Joan Laporta anunció en la campaña electoral que propondría al técnico su continuidad en el club hasta que decida jubilarse, ya que Flick había asegurado que la dirección del Barça iba a ser su último trabajo. En febrero cumplió 61 años.