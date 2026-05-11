Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El Real Oviedo se ve las caras con el Alavés: disfruta del partido en directo gracias a LA NUEVA ESPAÑA

Este periódico sortea una entrada doble para asistir al encuentro que se disputará el próximo domingo 17 de mayo a las 19.00 horas

Aficionados del Real Oviedo en una imagen de archivo

Aficionados del Real Oviedo en una imagen de archivo

L. L.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo contra el Alavés el próximo domingo 17 de mayo a las 19.00 horas. 

Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  2. Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
  3. La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
  4. Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
  5. Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
  6. Muere con 44 años Marcos Fernández, expresidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
  8. ¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)

El Real Oviedo se ve las caras con el Alavés: disfruta del partido en directo gracias a LA NUEVA ESPAÑA

El Real Oviedo se ve las caras con el Alavés: disfruta del partido en directo gracias a LA NUEVA ESPAÑA

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las espirales coloridas espantapájaros para la terraza: por menos de 1 euros di adiós a las heces en el suelo o la mesa

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las espirales coloridas espantapájaros para la terraza: por menos de 1 euros di adiós a las heces en el suelo o la mesa

Localizan en buen estado en Gijón a una mujer de 59 años que llevaba desaparecida casi un mes

Localizan en buen estado en Gijón a una mujer de 59 años que llevaba desaparecida casi un mes

Arranca el play-off de ascenso a Segunda Federación: cruces y fechas confirmadas para la ida de semifinales

Arranca el play-off de ascenso a Segunda Federación: cruces y fechas confirmadas para la ida de semifinales

Bruselas avala ayudas del Gobierno por 1.500 millones a los agricultores por el temporal en Andalucía y Extremadura

Bruselas avala ayudas del Gobierno por 1.500 millones a los agricultores por el temporal en Andalucía y Extremadura

El Giro llega a Italia para afrontar los primeros exámenes por la general

El Giro llega a Italia para afrontar los primeros exámenes por la general

Las Jornadas Gastronómicas de la Ascensión llevan carne gobernada y tarta de queso con cerezas a todo el municipio de Oviedo

Las Jornadas Gastronómicas de la Ascensión llevan carne gobernada y tarta de queso con cerezas a todo el municipio de Oviedo

El hielo marino de la Antártida colapsó por un triple golpe de caos climático

El hielo marino de la Antártida colapsó por un triple golpe de caos climático
Tracking Pixel Contents