El Real Oviedo se ve las caras con el Alavés: disfruta del partido en directo gracias a LA NUEVA ESPAÑA
Este periódico sortea una entrada doble para asistir al encuentro que se disputará el próximo domingo 17 de mayo a las 19.00 horas
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo contra el Alavés el próximo domingo 17 de mayo a las 19.00 horas.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!
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