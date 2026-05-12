World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
Mucho más que escalada: así será la experiencia alrededor de la Copa del Mundo en Alcobendas
La cita internacional contará con una zona de ocio pensada para disfrutar de las jornadas de competición, con ‘foodtrucks’, DJ, activaciones y distintas experiencias de marca
Bego Contreras
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 convertirá Alcobendas en uno de los grandes puntos de encuentro de la escalada internacional del 28 al 31 de mayo. Pero la competición no será lo único que ocurra esos días en el recinto.
Durante cuatro días, el recinto combinará la competición con distintos espacios pensados para que el público pueda disfrutar del ambiente del evento entre clasificatorias, semifinales y finales.
La explanada del polideportivo José Caballero reunirá a algunos de los mejores escaladores del mundo en bloque y velocidad. Y entre prueba y prueba, el público podrá recorrer la Fun Zone y seguir el pulso del evento desde diferentes puntos del recinto, con música y propuestas que irán dando vida a cada jornada.
‘Foodtrucks’, música y ambiente de festival
La Fun Zone contará con diferentes foodtrucks con opciones variadas para comer, picar algo o simplemente hacer una pausa entre sesiones de competición. Habrá propuestas muy distintas, desde hamburguesas como las de Hambre Lobo o HYPE hasta opciones veganas de The Veggie Point, pasando por las tortillas artesanas de Tortillas Monalisa o los arroces de Escudellar Arroz.
También estará presente MFT Eventos con distintas propuestas de street food pensadas para acompañar las jornadas de competición.
La idea es que el público pueda encontrar alternativas para descansar un rato o seguir el ambiente del evento sin salir del recinto. Una propuesta variada que busca acompañar el ambiente del evento durante todo el día, tanto para quienes vayan siguiendo la competición desde primera hora como para quienes se acerquen únicamente a las semifinales o finales.
A eso se sumará la música en directo. El encargado de poner música al evento será el DJ italiano Andrea Ciscato, conocido como DJ C15K1, habitual en competiciones y festivales internacionales vinculados a la escalada. Junto a él estará Simone Reina como speaker del evento, acompañando las diferentes jornadas de competición y poniendo voz al ambiente que se vivirá.
Experiencias
Además de la música y la oferta gastronómica, diferentes marcas estarán presentes con propuestas interactivas dirigidas al público asistente.
Quienes no puedan asistir en directo también podrán seguir la competición gracias a la retransmisión de Eurosport.
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
- Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado
- Muere con 44 años Marcos Fernández, expresidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo
- Mañana de esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mantel grande de primavera más barato del mercado: por solo 3,49 euros y repele los líquidos
- Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas