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Vive la emoción del playoff con LA NUEVA ESPAÑA: participa en el sorteo de una entrada doble para ver el Alimerka Oviedo Baloncesto-Gipuzkoa

El encuentro se disputará el viernes 22 de mayo a las 20.00 horas en el Palacio de los Deportes de Oviedo

El Alimerka Oviedo en una imagen de archivo

El Alimerka Oviedo en una imagen de archivo

L. L.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Oviedo Baloncesto frente al Guipuzkoa el próximo viernes 22 de mayo a las 20.00.

Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del encuentro en directo!

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