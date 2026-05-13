Vive la emoción del playoff con LA NUEVA ESPAÑA: participa en el sorteo de una entrada doble para ver el Alimerka Oviedo Baloncesto-Gipuzkoa

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Oviedo Baloncesto frente al Guipuzkoa el próximo viernes 22 de mayo a las 20.00.

Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del encuentro en directo!