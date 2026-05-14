Multa de 32.000 euros al entrenador del Alhama de Murcia que insultó y envió imágenes sexuales a sus futbolistas, aunque podrá seguir en el cargo

En abril de 2023, según publicó El Periódico de Catalunya en exclusiva, algunas de las futbolistas que conformaban la plantilla del Alhama CF denunciaron el trato vejatorio y los insultos por parte del que era su entrenador, Randri García. Una imagen sexual enviada por WhatsApp, a la que tuvo acceso este medio, fue el detonante de una situación de tensión. Las jugadoras se sentían incómodas con un entrenador que entraba en el vestuario mientras se duchaban y se dirigía a ellas a menudo con insultos y menosprecios. Todos estos hechos han sido ratificados tras el largo proceso judicial que se ha cerrado con la condena al entrenador, así como a Tamara Ruiz, quien es su esposa y ahora presidenta, y al propio club Alhama CF, que deberán pagar una multa económica a las víctimas.

La sentencia, a la cual ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, acredita los hechos denunciados por las futbolistas y que fueron expuestos por este medio. "Durante la prestación de servicios para la empresa demandada, las trabajadoras sufrieron por parte del entrenador, D. Juan Antonio García Martínez, conocido como 'Randri', un trato humillante, vejatorio y ofensivo con expresiones tales como que “estáis gordas”, “no podéis correr porque el culo os pesa”, “estáis tan gordas que no sé cómo podéis follar", “estáis jugando sólo porque sois mujeres”, “habéis llegado a Primera división por ser mujeres y chupar pollas, si no habríais llegado ni a Tercera", recoge el escrito.

La jueza también acredita la información publicada por EL PERIÓDICO sobre la imagen de carácter sexual recibida mediante una lista de difusión a toda la plantilla del Alhama CF. "Todas las jugadoras recibieron mediante WhatsApp, desde el móvil del entrenador a través de una lista de difusión, una fotografía en la que aparecían varios miembros del equipo técnico del Alhama CF completamente desnudos y duchándose en los vestuarios".

La sentencia recoge el proceso de investigación donde se realizaron diferentes entrevistas individuales con las jugadoras de la plantilla, a las que se les preguntó por el trato del entrenador hacia ellas. "De la totalidad de la plantilla del club demandada, el 68% de las trabajadoras consideraban inadecuado el comportamiento del entrenador, entendiéndolo correcto del 32% respecto de ellas, si bien el 80% de éstas especificaban que lo consideraban inadecuado en relación con las otras compañeras", recoge el texto. "El 90% incidía en que el carácter visceral/agresivo del entrenador le hacía realizar comentarios desafortunados que “podían sentar mal"", recoge el texto, que también remarca que "el 10% [de las futbolistas] añadía que desde que el entrenador va al psicólogo su carácter ha mejorado", añade.

El escrito explica además que el comunicado que efectuó la plantilla del Alhama una vez se hicieron públicos los hechos fue redactado por AFE. "El día 18 de abril de 2023 la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) efectuó un comunicado suscrito por 17 de las 22 jugadoras negando haber denunciado un supuesto comportamiento inapropiado del entrenador". A partir de ese escrito se identificó de manera pública a las victimas vulnerando así su derecho a permanecer en el anonimato.

Multa económica

El Juzgado de lo Social de Murcia condena a Randri por vulnerar los derechos fundamentales con multa económica de 32.000 euros a las demandantes. Así como la jueza también declara culpables al Tamara Ruiz, directora deportiva de la entidad, y al propio club Alhama CF de los hechos. Esta sentencia llega poco después de Randri García haya vuelto al banquillo del Alhama CF después de los dos años de inhabilitación que le impuso la RFEF después de su investigación interna. Durante este tiempo, Randri ocupó el cargo de director deportivo. El pasado mes de enero volvió a entrenar en el partido contra el Eibar de Liga F. En la decisión por parte del estamento federativo también se inhabilitó a Tamara Ruiz, quien en ese momento era la directora deportiva, durante un año y obligaba al club a pagar una multa económica de 6.001€.

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Se cierra así un proceso judicial que ha durado años. La entidad murciana es uno de los dos equipos que esta temporada pierde la categoría de Liga F y la próxima campaña jugará en Segunda División.