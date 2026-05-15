FÚTBOL INTERNACIONAL
Mourinho: "El miércoles recibí una oferta de renovación, pero no quise verla"
El entrenador luso habló antes del duelo ante el Estoril y confesó que "me duele" la situación entre Arbeloa y Mbappé
Clàudia Espinosa
El Benfica necesita ganar al Estoril y que el Sporting CP no haga lo propio en el José Alvalade ante el Gil Vicente si quiere estar en la próxima edición de la Champions League. En su comparecencia ante los medios, José Mourinho desveló que recibió una oferta de renovación por parte de las 'águilas', pero que no quiso verla.
"Sí, el miércoles recibí una oferta de renovación de contrato del Benfica. La oferta se la entregaron a mi agente, pero no quise verla, enterarme de ella ni analizarla. Solo lo haré a partir del domingo".
Eso sí, tampoco le ha llegado una propuesta formal del Real Madrid: "Nunca me dijeron que tuvieran una oferta para mostrarme. Ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de la estructura. Pero si me lo hubieran dicho, habría respondido exactamente lo mismo".
Remarcó que la próxima semana será importante para su futuro y para el del Benfica. "Cuando termine la temporada, el Benfica tiene que empezar a pensar en la siguiente. Pero, según el contrato y el acuerdo que firmé al llegar, tenemos este plazo de unos días para ver qué pasa y tomar una decisión".
"El Benfica es mucho más grande que yo, no hay comparación posible. Es más grande que todos, que cualquier entrenador, jugador, presidente, que cualquiera. Por lo tanto, en lo que respecta a mi situación personal, creo que no hay motivo para preocuparse, porque el club es más grande que todos y no hay necesidad de preocuparse si alguien se va", insistió.
Orgulloso de Arbeloa
Al ser preguntado por el cruce de declaraciones entre Arbeloa y Mbappé, Mourinho admitió que la situación "me duele". "Es un amigo", afirmó sobre el técnico madridista. "Uno de los que lo dio todo por mí cuando era su jugador, y ahora que es el entrenador del Real Madrid, esa conexión siempre permanece... Claro que, al ser entrenador, me motiva aún más que las cosas vayan bien. Pero así es la vida de un entrenador".
'The Special One' también tiró de ironía al hablar de sus exjugadores convertidos en técnicos. "Suelo bromear con ellos diciéndoles: ‘Esperen un par de años y verán cuántas canas les salen’. Y entonces se dan cuenta de que ser jugador es más fácil que ser entrenador. Estoy contento con lo que ya ha conseguido", continuó.
Por último, el luso evitó pronunciarse sobre las palabras de Florentino Pérez: "No he visto la rueda de prensa de Florentino. Si la veo, no comentaré nada, nunca lo hago sobre presidentes y menos sobre Florentino", sentenció.
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