Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Fútbol

Primer ascendido a LaLiga EA Sports: el Racing de Santander regresa 14 años después

El equipo verdiblanco sella su vuelta a la élite tras superar con claridad al Real Valladolid y aprovechar el desliz del Almería

El Racing celebra uno de los goles.

El Racing celebra uno de los goles. / RACING DE SANTANDER

Hugo Ferrer

València

El Racing de Santanderha conseguido el ansiado ascenso a Primera División 14 años después tras imponerse con autoridad por 4-1 al Real Valladolid en un partido decisivo. El conjunto cántabro firmó una actuación memorable ante su afición para certificar su regreso a la élite del fútbol español, culminando así una temporada de esfuerzo, regularidad y ambición que devuelve a El Sardinero el sabor de la máxima categoría, y que fue matemático después del tropiezo del Almería contra Las Palmas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones
  3. Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
  4. La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
  5. Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
  6. Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
  7. El plan estrella del Principado para reducir los atascos en Oviedo: un tercer carril y mejoras en los enlaces de la autovía
  8. Cuenta atrás para la reapertura del Hotel Truita en el centro de Cangas del Narcea

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de acero inoxidable más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de acero inoxidable más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

Dos mil años de historia viva de Langreo: los centenarios del concejo dan sus consejos en el homenaje recibido, "hay que ser buena persona, cariñosa y humilde"

Dos mil años de historia viva de Langreo: los centenarios del concejo dan sus consejos en el homenaje recibido, "hay que ser buena persona, cariñosa y humilde"

Luarca refuerza la seguridad eléctrica y contra incendios de su entorno con la limpieza de árboles junto a los tendidos

Luarca refuerza la seguridad eléctrica y contra incendios de su entorno con la limpieza de árboles junto a los tendidos

Éxito rotundo en Parqueastur para arropar el preestreno de la película sobre la surfista ciega Carmen López

Éxito rotundo en Parqueastur para arropar el preestreno de la película sobre la surfista ciega Carmen López

El Alavés busca en el Tartiere un «premio extraordinario»

El Alavés busca en el Tartiere un «premio extraordinario»

El Lobas Oviedo Balonmano Femenino arrolla al Lleida y vuelve a lo más alto

El Lobas Oviedo Balonmano Femenino arrolla al Lleida y vuelve a lo más alto

Llenazo de tradición en la feria de la Ascensión de Oviedo: "Da gusto ver como se conservan las costumbres"

Llenazo de tradición en la feria de la Ascensión de Oviedo: "Da gusto ver como se conservan las costumbres"

"Es una desgracia", claman los conocidos del joven de 23 años, criado en Tapia y soldador en Gondán, que falleció en la costa ribadense

"Es una desgracia", claman los conocidos del joven de 23 años, criado en Tapia y soldador en Gondán, que falleció en la costa ribadense
Tracking Pixel Contents