El Mallorca se hunde, el Getafe se complica Europa y el Valencia sueña

Fue una de las jornadas más frenéticas de la historia reciente de LaLiga. Con el título ya solventado y con el permiso de la batalla europea, la emoción estaba en la parte baja de la clasificación. Y ahí falló estrepitosamente el RCD Mallorca.

El conjunto de Martin Demichelis, que parecía levantar cabeza en este tramo final de Liga, ha terminado complicándose la vida y llegará a la última jornada con muchas posibilidades de descender a Segunda División. Fue un duelo a todo o nada frente al Levante, que volvió a salir del descenso gracias a los goles de Carlos Espí y de Arriaga y que necesita solo un punto frente al Betis para salvarse.

Junto al Mallorca, también se metieron en un buen lío Girona y Osasuna, que encadenan dinámicas que permiten ser poco optimistas, aunque ambos dependen de sí mismos. Como también el Elche de Eder Sarabia, que derrotó en el Martínez Valero al Getafe con un tanto de Víctor Chust y que jugó con uno más desde el minuto 40 por la roja que vio Djené, para llegar al duelo directo de la jornada 38 frente al Girona en una posición ventajosa, puesto que un empate le salva sin depender de nadie más. Partido dramático. Uno de los dos puede caer.

Quienes ya están salvados son los equipos con 43 puntos o más. Es el caso del Alavés, que amarró la permanencia con su victoria ante un Real Oviedo que se despidió de su público en Primera. El atacante Toni Martínez evitó problemas en la última fecha para el cuadro vitoriano, hace dos semanas en descenso y ya salvado, en un Tartiere que ovacionó una y otra vez a Santi Cazorla.

También respira aliviado el Sevilla, que pese a caer en el Pizjuán frente al Real Madrid será equipo de Primera el año que viene. Eso sí, sin opciones europeas de cara a la última jornada, esas que sí tienen Espanyol, Valencia, Rayo Vallecano y Getafe.

Valencia, Rayo, Getafe y Espanyol hacen cuentas por Europa

El Valencia, que ganó en San Sebastián a la Real Sociedad, y el Espanyol, que consiguió la permanencia tras vencer en Pamplona, hacen cuentas para Europa. Matemáticamente pueden lograrlo en la última jornada. También el Getafe, que apunta a la Conference, donde está ahora en el séptimo lugar, y el Rayo, que ganó al Villarreal, miran a esta plaza.

El Valencia ganó un choque loco ante la Real (3-4) y el Rayo Vallecano al Villarreal (2-0). Los de Corberán, que perdían en el minuto 3, remontaron en hasta dos ocasiones incluso con un jugador menos (expulsado Cömert en el 70') para tener algo por lo que luchar en su partido frente al Barça. Aihen Muñoz adelantó a la Real, Javi Guerra y Hugo Duro remontaron, pero Tárrega y Oskarsson volvieron a poner a los 'txuri-urdines' por delante. Y al final, con diez, Guido Rodríguez y Javi Guerra se negaron a dar la temporada por cerrada.

Por su parte, el Rayo, pese a pensar en la final de la Conference, se coloca a un solo punto del Getafe tras ganar al Villarreal con goles de Camello y Alemao, mientras que el Celta sumó un punto frente el Athletic (1-1) y jugará en la Europa League el próximo curso.