LA CRISIS BLANCA
Enrique Riquelme anunciará "en dos o tres días" si se presenta a las elecciones del Real Madrid
El empresario certifica que el aval económico no supone un problema para plantar cara a Florentino Pérez
Enrique Riquelme sigue deshojando la margarita para decidir si acepta o no el órdago que le lanzó Florentino Pérez. El presidente del Grupo Cox ha explicado este lunes que decidirá "en dos o tres días" si se presentará a las elecciones a la presidencia del Real Madrid que el actual mandatario convocó la semana pasada. Si no lo hiciera, Pérez sería reelegido sin oposición.
"Estamos trabajando todavía. Nos han dado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido y sea bueno para el Real Madrid", ha afirmado Riquelme durante su asistencia a un torneo benéfico en Madrid. El empresario alicantino ha apelado a la premura de la convocatoria electoral, anunciada por sorpresa por Florentino Pérez el pasado martes, pese a que su actual mandato expiraba en enero de 2029.
Algo "ilusionante"
"No vamos a ir para perder el tiempo. En los próximos dos o tres días decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Si damos el paso, será con algo que tenga sentido y sea ilusionante para el nuevo Real Madrid de los 10, 15 o 20 próximos años", ha profundizado. Preguntado por si tiene el aval económico, Riquelme ha contestado con rotundidad que "sí, por supuesto", pero ha rehusado más detalles sobre el equipo de directivos o el proyecto en el que está trabajando.
La fecha límite para presentar la candidatura es este mismo sábado. Riquelme hizo pública el miércoles una carta que remitió a Florentino Pérez para reclamarle más tiempo antes de la convocatoria electoral. Una solicitud que el actual presidente rechazó con desdén en una entrevista en La Sexta: "Yo en el año 2000 no pedí más tiempo. Me presenté y gané".
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