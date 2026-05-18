Javier Gutiérrez Rilo conquista el Campeonato de Asturias de Saltos y logra billete para Las Mestas
Jaime Silvela y Mónica Vad, segundo y tercer puesto en la categoría absoluta de Asturias
El Campeonato de Asturias de Saltos puso ayer el broche final a cinco días de competición en el CHAS con la disputa de las finales de las distintas categorías oficiales y con la prueba de adultos como gran protagonista del cierre del concurso. El triunfo final de esta categoría fue para Javier Gutiérrez Rilo montando a "Merina Star", tras una actuación muy sólida que le permitió hacerse con el campeonato regional. La segunda posición fue para Jaime Silvela junto a "Makuru", mientras que Mónica Vad completó el podio absoluto con "Firenze Van’t Schaaphof Z".
Dominio de Javier Gutiérrez Rilo en la prueba reina
Además de la categoría reina, se cerraron todas las categorías oficiales de juveniles, infantiles y alevines, tanto en sus versiones de una estrella como de tres estrellas. En Juveniles 1*, Daniel Ocaña se llevó la victoria con "Dancing De L’Enclos", mientras que en juveniles sin estrella la mejor fue Isabella González Xie con "Colbert de Hus".
En infantiles, Noa Negredo González logró el triunfo con "Espoir du Chêne", mientras que en la categoría infantil 1* la vencedora fue Carmen Artime Valdés con "Iroko de la Tour". En alevines, Martina Artime Gutiérrez se impuso con "N Seth", y en alevines 1* el primer puesto fue para Martina Boland Palacios junto a "Venus D’As de Pic".
Gran participación en las categorías de ponis
La jornada también incluyó la resolución de las distintas categorías de ponis, desde ponis A hasta ponis D, con una elevada participación y un gran ambiente en las pistas. Entre los vencedores destacaron Luis Boland Palacios con "Cuca" y "Txibirita Kili Yar" en ponis A y A2, Martina Boland Palacios con "Anneke" en ponis B y Gadea Cuervo-Arango Gozalo con "Anbally Marcadi" en ponis C2.
El Campeonato de Asturias de Saltos se cerró así con una edición marcada por el nivel de los binomios participantes y por el protagonismo de Gutiérrez Rilo en la prueba reina, triunfo que le permite obtener el pase para el Concurso Hípico Internacional de Gijón en Las Mestas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
- Tragedia en Ribadeo: un joven de 23 años y natural del Occidente muere al caer de un quad y precipitarse al mar
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
- Es una desgracia', claman los conocidos del joven de 23 años, criado en Tapia y soldador en Gondán, que falleció en la costa ribadense
- Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas