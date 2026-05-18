Javier Gutiérrez Rilo conquista el Campeonato de Asturias de Saltos y logra billete para Las Mestas

El Campeonato de Asturias de Saltos puso ayer el broche final a cinco días de competición en el CHAS con la disputa de las finales de las distintas categorías oficiales y con la prueba de adultos como gran protagonista del cierre del concurso. El triunfo final de esta categoría fue para Javier Gutiérrez Rilo montando a "Merina Star", tras una actuación muy sólida que le permitió hacerse con el campeonato regional. La segunda posición fue para Jaime Silvela junto a "Makuru", mientras que Mónica Vad completó el podio absoluto con "Firenze Van’t Schaaphof Z".

Dominio de Javier Gutiérrez Rilo en la prueba reina

Además de la categoría reina, se cerraron todas las categorías oficiales de juveniles, infantiles y alevines, tanto en sus versiones de una estrella como de tres estrellas. En Juveniles 1*, Daniel Ocaña se llevó la victoria con "Dancing De L’Enclos", mientras que en juveniles sin estrella la mejor fue Isabella González Xie con "Colbert de Hus".

En infantiles, Noa Negredo González logró el triunfo con "Espoir du Chêne", mientras que en la categoría infantil 1* la vencedora fue Carmen Artime Valdés con "Iroko de la Tour". En alevines, Martina Artime Gutiérrez se impuso con "N Seth", y en alevines 1* el primer puesto fue para Martina Boland Palacios junto a "Venus D’As de Pic".

Gran participación en las categorías de ponis

La jornada también incluyó la resolución de las distintas categorías de ponis, desde ponis A hasta ponis D, con una elevada participación y un gran ambiente en las pistas. Entre los vencedores destacaron Luis Boland Palacios con "Cuca" y "Txibirita Kili Yar" en ponis A y A2, Martina Boland Palacios con "Anneke" en ponis B y Gadea Cuervo-Arango Gozalo con "Anbally Marcadi" en ponis C2.

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El Campeonato de Asturias de Saltos se cerró así con una edición marcada por el nivel de los binomios participantes y por el protagonismo de Gutiérrez Rilo en la prueba reina, triunfo que le permite obtener el pase para el Concurso Hípico Internacional de Gijón en Las Mestas.