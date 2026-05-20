Mikel Arteta, el entrenador de los trucos motivacionales que ha iluminado al Arsenal

El Arsenal había perdido los tres primeros partidos de la temporada 21-22. Era el tercer curso de Mikel Arteta al frente del club londinense. Hurgó y encontró en su propia experiencia vital un relato para fomentar una reacción de sus jugadores. Como hace a menudo, cargó las tintas de la emotividad.

Les explicó antes de un encuentro ante el Norwich que cuando era un crío de dos años debió someterse a una operación de corazón, entonces una de las primeras de ese tipo en España. Que los médicos le dijeron a sus padres que debían vigilar con los esfuerzos físicos que hiciera en adelante. Que aun así consiguió, como es conocido, una prolongada carrera como futbolista de élite.

Mikel Arteta, de 44 años, dirigiendo a los jugadores del Arsenal. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Pero para inspirar a sus discípulos comparó al equipo médico que le salvó la vida con un equipo de fútbol. "Están dispuestos a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo hacen por una sola razón: porque aman lo que hacen. Esa es su motivación, ese es su propósito", se le escucha decir en un documental de Prime Video con interioridades de la plantilla. Quería lo mismo de sus jugadores.

Es uno de los muchos ejemplos que se explican sobre cómo Arteta trata de motivar y responsabilizar a la plantilla del Arsenal. Es un método sustentado en la intensidad psicológica y que ahora ha dado premio, siete años después de su nombramiento, en concreto en navidad de 2019. Campeón de la Premier por primera vez en 22 años. Fin a tres años consecutivos como segundos, una frustración colectiva. "¡Second again!" (Segundos otra vez), les cantaban como mofa en muchos estadios. "¡Champions again!", pudieron corear al fin los aficionados gunner en su celebración de anoche. Y aún les aguarda la final de Champions ante el PSG, el día 30 en Budapest.

"Quemaré hasta la última gota de sangre por este club de fútbol", dijo enfáticamente Arteta en su toma de posesión, cuando solo tenía 37 años, el más joven de la Premier, después de tres temporadas empapándose de las enseñanzas de Pep Guardiola en el Manchester City. El tremendismo forma parte de su libro de estilo. Los detalles, también. No solo en lo futbolístico.

Las raíces del club

Al poco de llegar mandó plantar un olivo de 150 años en el área de entrenamientos. El árbol databa de 1886, año de la fundación del Arsenal. Su propósito era representar las raíces del club, dar a conocer a todos de dónde vienen. "Tenemos que cuidar esas raíces todos los días, asegurarnos de que no se envenenen, no se dañen y que esté en buenas condiciones", explicó.

En una ocasión apeló a comportarse como un equipo mostrando en el vestuario una bombilla gigante. Al conectarla teatralmente a la electricidad, les dijo a los futbolistas: "Una bombilla por sí sola no es nada. Quiero ver un equipo conectado uno a otro y que brille". Antes de una visita a Anfield para un importante duelo ante el Liverpool puso en un entrenamiento a todo volumen el famoso You'll never walk alone.

Solicitó que se retirara la cubierta del túnel en el Emirates Stadium para que ambos equipos pudieran escuchar el estruendo de la afición antes del pitido inicial. También convirtió North London Forever en el himno del club para los días de partido. Los mensajes motivacionales impregnan las paredes de su centro de entrenamiento en London Colney.

Pep Guardiola y Mikel Arteta, en un enfrentamiento entre City y Arsenal de la Premier. / DARREN STAPLES / AFP

Su exagerada gestualidad recuerda a menudo a Guardiola. Se parece también en su ética de trabajo y en el estudio del juego. Por algo las jugadas a balón parado han sido un filón. La influencia de su ayudante Nicolas Jover en este aspecto ha sido explicada ampliamente. El 1 de marzo ante el Chelsea el Arsenal batió el récord de goles procedentes de córners. El decisivo 1-0 ante el Burnley del pasado lunes vino precisamente de un saque de esquina rematado por Havertz, el 19º de la campaña. En concreto, más de un tercio de los 69 goles anotados proceden de jugadas a balón parado. Por contra, ha escuchado bastantes críticas por un estilo de juego metalúrgico.

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Arteta, que creció como futbolista en la Masia y jugó más de 150 partidos en el Arsenal, ha conseguido imponer su sello en un club cuyos gobernantes han tenido paciencia y han creído en sus métodos. A los 44 años, el donostiarra ha correspondido a las expectativas. Hace años hizo instalar una silueta negra de un trofeo de la Premier League que solo se podría iluminar tras ganar el título. A los nuevos fichajes se les mostraba esta silueta y su propósito. Ahora, al fin, será iluminada.