Iago Aspas renueva por una temporada más con el Celta

Era una petición unánime de toda la afición, vestuario y directiva, pero se ha mantenido el suspense hasta la última semana. Iago Aspas Juncal (Moaña, 1987) renovará por una temporada más en el Celta de Vigo. Así lo ha confirmado este jueves el club a través de un vídeo en sus redes sociales después de que el jugador comiera, tal y como prometió en San Mamés, con Marián Mouriño y Marco Garcés.

Desde el martes por la tarde se daba por "inminente" el anuncio, aunque el suspense se ha prologando durante un par de jornadas más. El jugador con más partidos y goles en la historia de la entidad celeste prolonga por una campaña más su contrato, lo que le llevará a colgar las botas a apenas dos meses de cumplir los 40 años. La clasificación matemática para competición continental la próxima temporada —todavía por definir si Europa League o Conference— ha era un requisito indispensable para que el delantero decidiera continuar en activo.

"Esta semana tomaremos la mejor decisión para mí y para el club", avanzaba el domingo desde el césped antes de celebrar con sus compañeros dicha gesta. No es para menos, ya que buena parte del celtismo no veía creíble tener que asimilar en apenas 72 horas la despedida de su mayor símbolo y extensión sobre el terreno de juego. La maratoniana jornada que el club ha previsto para el sábado con conciertos, comida y actividades, quedaría completamente chafada si el delantero disputaba esa noche ante el Sevilla —su exequipo con el que alzó la Europa League y anotó al Celta— sus últimos minutos oficiales con la celeste.

Entre los otros factores que han pesado en la decisión, además de su estado físico o situación personal, algunos retos ilusionantes para seguir engrosando la leyenda. El posible retorno del Deportivo de La Coruña y "O noso derbi" a Primera, la culminación de la grada de Gol o especialmente la posibilidad de levantar un título como capitán son algunos de los otros alicientes para seguir jugando.

Estadísticas esta temporada

Durante la presente campaña ha visto reducida de forma significativa su presencia en las alineaciones de Claudio Giráldez. En total ha sumado 1981 minutos en 47 partidos, anotando 8 goles y seis asistencias en sus estadísticas particulares. En el total de su trayectoria se ha convertido en el futbolista con más encuentros en la historia del Celta (571) y más goles (222). Si ampliamos el foco al fútbol español, sobresalen sus cinco distinciones como máximo goleador nacional entre los Trofeos Zarra de Primera (2017, 2018, 2019 y 2022) y Segunda (2012), cuatro galardones como mejor futbolista del mes de La Liga.

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En el ránking de artilleros históricos de la máxima categoría es el 18º (170 goles) por delante de leyendas como Samuel Eto'o, Luis Aragonés o Puskas. Una carrera de leyenda que tendrá en la temporada 2026/27 un epílogo aún por escribir. Con la estatua de bronce encargada por el Concello a punto de hacerlo inmortal, él continuará teniendo Balaídos como su reino.