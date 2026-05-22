MOTOR
Muere a los 41 años Kyle Busch, doble campeón de la NASCAR
La NASCAR despide a una de sus leyendas, bicampeón de la Copa y figura clave del automovilismo estadounidense
EFE
Kyle Busch, doble campeón de la NASCAR, falleció este jueves a los 41 años, informó el organismo estadounidense en un comunicado. “Estamos entristecidos y desconsolados al compartir la noticia del fallecimiento de Kyle Busch, bicampeón de la Copa y uno de los pilotos más grandes y aguerridos de nuestro deporte. Tenía 41 años”, publicó la entidad. “Extendemos nuestro más profundo pésame a la familia Busch, a Richard Childress Racing y a toda la comunidad del automovilismo”, añade el comunicado.
Su equipo, Richard Childress Racing, había anunciado poco antes que Busch estaba hospitalizado por una grave enfermedad, a falta de pocos días para la disputa de las 600 Millas de Charlotte, en Carolina del Norte.
Busch, nativo de Las Vegas, corrió para tres dueños de equipos miembros del Salón de la Fama en la Cup Series, comenzando su carrera con Hendrick Motorsports como novato en las grandes ligas de las carreras de autos de turismo en 2005, subraya la NASCAR.
Se unió a Joe Gibbs Racing en 2008, estableciendo una asociación de largo plazo que lo convirtió en la cara de los esfuerzos de Toyota en NASCAR. Pasó las etapas finales de su carrera con Childress, llegando en 2023 y tomando las riendas del Chevrolet número 8.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- El Narcea ya tiene su campanu, solo un día después de salir el del Sella: será donado vivo al proyecto Arca en homenaje al pescador Jesús Fernández, fallecido recientemente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad