1-0
El Getafe se mete en Conference y vuelve a Europa seis años después
Los azulones logran el objetivo europeo tras el triunfo, mientras el Celta mantiene la sexta plaza
EP
El Getafe superó (1-0) al CA Osasuna este sábado en la última jornada de LaLiga EA Sports y certificó su regreso a Europa desde la temporada 19/20, impidiendo el 'sorpasso' de Rayo Vallecano y Valencia, que vencieron a Deportivo Alavés y FC Barcelona, mientras que el RC Celta repetirá en la Liga Europa.
El equipo azulón centró la atención de media España, con el equipo 'rojillo' jugándose la vida. Los de José Bordalás, resucitados desde el mercado de invierno, completaron su gesta para volver a Europa seis años después. El mismo tiempo de ausencia buscaba cortar el Valencia, que cumplió con un 3-1 en Mestalla contra el campeón que fue insuficiente.
Por su parte, el Rayo ganó en un partido con poca tensión en Vitoria, con la mente puesta en su final de Conference League, mientras que el RC Celta evitó un premio mayor para el 'Geta' y resguardó su sexta posición. Los de Vigo vencieron en Balaídos a un Sevilla sin nada en juego (1-0) para seguir en la Liga Europa como disputaron esta temporada.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
- Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
- El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
- Uber solo puede transportar viajeros entre las ciudades asturianas, pero no dentro de ellas, afirma el Principado
- El profesor de Gijón Sergio Álvarez persigue una patente para un proyecto que permitiría alargar la esperanza de vida: 'Los escenarios son muy prometedores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento