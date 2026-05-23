FÓRMULA 1
Russell y Antonelli explican su pique en Montreal... y no se ponen de acuerdo
"No se puede adelantar en la curva 1, por el exterior", ha sentenciado Russell sobre la polémica maniobra con Antonelli. "No lo veo así, cuando estás rueda con rueda, puedes adelantar donde sea", ha lanzado el italiano, desafiante.
Mercedes, que este fin de semana ha introducido con éxito su primer gran paquete de actualizaciones en el W17 para contrarrestar el salto cualitativo de McLaren en Miami, se ha anotado otro triunfo al sprint de George Russell, que ya ganó en China. Los dos coches han salido bien y la carrera parecía encarrilada hacia otro doblete, pero la tensión ha explotado cuando Kimi Antonelli, líder del Mundial, se ha ido largo tras mantener un duro cuerpo a cuerpo con su compañero.
Antonelli ha lanzado un ataque por el exterior en la primera curva y Russell ha mantenido la trayectoria, obligando a salir por fuera de pista al italiano. La situación se ha poco después y el líder del Mundial se ha ido a la grava tras bloquear al intentar un nuevo ataque fallido, lo que ha permitido a Lando Norris adelantarle.
"Tiene que ser sancionado, ya estaba en sus retrovisores", ha protestado Kimi, obligando a su jefe Toto Wolff a intervenir: "Concéntrate en la conducción, por favor". Los ánimos no se han calmado y el jefe de Mercedes le ha acabado recordando a Antonelli que los 'trapos sucios', mejor lavarlos en casa: "Estas cosas no se hablan por la radio", le ha advertido.
La sprint ha terminado con victoria de Russell, por delante de Lando Norris , mientras que Antonelli ha sido tercero. El trío del podio ha comparecido en rueda de prensa y allí, de nuevo, han quedado patentes los diferrentes puntos de vista de los dos pilotos de Mercedes respecto a la polémica acción. Russell ha sido el primero en dar su versión del incidente y Kimi, sin complejos, le ha replicado.
"Fue una buena carrera. Era muy difícil crear una brecha con los pilotos que venían detrás. El efecto de rebufo es bastante potente aquí con el modo de adelantamiento activado. Tuve una gran batalla con Kimi, pero estoy contento de que ambos estemos aquí en la meta", ha asegurado el británico, que ha intendo zanjar el asunto: "No se puede adelantar en la curva 1, por el exterior", ha sentenciado.
Antonelli no se ha 'cortado': "No lo veo así, cuando estás rueda con rueda, puedes adelantar donde sea", ha lanzado, desafiante. "Tendré que revisar las imágenes de esa acción porque sin duda ha habido contacto. Estaba justo a su lado y me sacó de la pista. Claro, luego cometí un error en la curva 8. Pasé por un bache y bloqueé las ruedas. Comprometí mis posibilidades de ganar, pero aun así fue una buena batalla y me divertí".
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