Russell se hace con el sprint de Montreal

El inglés George Russell (Mercedes) ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Russell ganó el tercero de los seis sprints previstos este año -el primero de toda la historia disputado en Canadá- por delante de su compatriota Lando Norris (McLaren) y del otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial.