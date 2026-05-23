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GIRO DE ITALIA

Vingegaard demuestra que es el rey de la montaña y se hace con la 'maglia rosa'

El ciclista danés se impone en la decimocuarta etapa tras una demostración de fuerza en la ascensión final a Pila

Las mejores imágenes de la 14ª etapa del Giro de Italia

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Las mejores imágenes de la 14ª etapa del Giro de Italia / Agencias

EFE

Madrid

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma/Lease a Bike) se impuso en la decimocuarta etapa del Giro de Italia, de 133 kilómetros, disputada entre Aosta y Pila con cinco puertos entre medias, con margen suficiente para hacerse también con el maillot rosa de líder de la carrera.

A la última subida todavía llegaron más de diez ciclistas en la fuga, con cerca de dos minutos de ventaja. Entonces, en el ascenso final a Pila (16,5 kilómetros al 7,1 % de pendiente media), el esfuerzo de los gregarios del equipo Visma, en un pelotón cada vez más reducido, fue acercando a Vingegaard a los escapados.

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A falta de 9 kilómetros, el danés estaba a menos de un minuto de la cabeza de carrera, con el hasta hoy líder Afonso Eulálio (Bahrain) descolgado. A falta de 5, la fuga quedó neutralizada. 500 metros más tarde, Vingegaard lanzó el cambio de ritmo definitivo. Y se fue en solitario hacia la meta, metiendo alrededor de un minuto a sus rivales.

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