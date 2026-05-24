VILLARREAL 5-1 ATLÉTICO
El Atlético despide la liga encajando una goleada frente al Villarreal
El 'Submarino Amarillo' fue letal en ataque y sentenció el partido ante un Atlético de Madrid que no encontró respuesta defensiva
EP
El Villarreal goleó (5-1) al Atlético de Madrid este domingo en el último partido de la última jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, el adiós a una temporada histórica para el 'Submarino' con el tercer puesto gracias a un juego vertical y efectivo en La Cerámica.
El equipo de Marcelino García Toral regaló una exhibición ofensiva a su afición en el broche a su temporada para atar el podio liguero, en juego ante un Atlético que no estuvo fino en defensa y se llevó un correctivo ya al descanso (4-1). Un adiós al propio técnico asturiano, a Dani Parejo y Alfonso Pedraza, protagonistas todos por ganarle la partida a uno de los grandes.
Los de Diego Pablo Simeone completaron una temporada que no recordarán, derrotados en la final de Copa y eliminados en semifinales de la Champions. Los del 'Cholo' parecían hacerse con el control en el regreso de Álex Baena a la que fue su casa, y también con la movilidad de sus jugadores arriba, cuando el Villarreal, que ya había asomado con peligro, pilló la espalda de los laterales para empezar a encarrilar el encuentro.
Pépé se plantó ante Juan Musso y forzó el penalti del meta rojiblanco que convirtió Dani Parejo, marcando el madrileño en su despedida, y cinco minutos después, Pedraza le ganó la partida a Marcos Llorente, caño incluido, para meter el balón al área que supuso el 2-0 de Ayoze Pérez. El Atlético vio la obligación de ir algo arriba, pero descuidó más si cabe la retaguardia.
Georges Mikautadze, en una buena acción de su compañero canario, firmó el tercero. Aunque el Atleti recortó por medio de Marc Pubill en un saque de esquina, aún sumó uno más el 'Submarino' antes del descanso (4-1) en otro regalo defensivo de los colchoneros. El 'Cholo' metió tres cambios pero la sangría no paró, con el quinto de los locales y el doblete de un Ayoze sin marca para mojar de nuevo.
Para los de Marcelino, la manita fue suficiente para merecer el podio, ya con mucho canterano de los dos equipos sobre el césped, y la afición celebró la temporada con el lunar de la Champions y la Copa. Los cambios de Parejo y Pedraza saltaron las lágrimas, mientras el Atlético reclamaba un penalti que no llegó. Alexander Sorloth, quien entró al descanso, y Mikautadze tuvieron las últimas, pero la Liga, para ambos equipos y para todos, terminó en ese 5-1.
FICHA TÉCNICA
ALINEACIONES:
VILLARREAL: Arnau Tenas; Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín, Pedraza (Cardona, min.67); Pépé, Gueye (Costa, min.75), Parejo (Diatta, min.66), Moleiro, Ayoze (Cabanes, min.75) y Mikautadze (Maciá, min.89).
ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Llorente, Pubill (Ruggeri, descanso), Lenglet, Hancko (Puric, descanso); Vargas, Koke, Giuliano (Sorloth, descanso), Álex Baena (Morcillo, min.61), Lookman (Boñar, min.61) y Griezmann.
GOLES:
1 - 0, min.30, Parejo (penalti); 2 - 0, min.34, Ayoze; 3 - 0, min.40, Mikautadze; 3 - 1, min.43, Pubill; 4 - 1, min.45, Gueye; 5 - 1, min.54, Ayoze.
ÁRBITRO: Sesma Espinosa (C.Riojano). Amonestó a Giuliano Simeone (min.27) en el Atlético
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
- El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
- Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Grave suceso en Luanco: un italiano 'fuera de sí' trata de agredir a una patrulla de la Policía Local y cae desplomado en parada cardiaca