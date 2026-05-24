Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Roland Garros

Davidovich gana a Dzumhur un partido loco de más de cuatro horas y cinco sets y se mete en segunda ronda

El bosnio llegó a sacar para ganar el choque con 2 sets a 1 a su favor y 5-3 en el cuarto, pero el malagueño levantó la situación

Davidovich se sobrepone a la resistencia de Dzumhur camino de segunda ronda.

Davidovich se sobrepone a la resistencia de Dzumhur camino de segunda ronda. / EFE

EFE

París

Alejandro Davidovich es el primer español clasificado para la segunda ronda de Roland Garros, un camino difícil para el número 1 español en este torneo, que tuvo que batallar cinco sets para imponerse al bosnio Damir Dzumhur, 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3, en algo más de cuatro horas de juego.

El favorito número 21 se mostró irregular ante un rival correoso, reputado en el circuito por su capacidad de variar el juego, que en ocasiones le colocó contra las tablas.

En su octava participación en el Grand Slam de tierra, donde en 2021 alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación en un grande, Davidovich aparece como el español de mejor ránking, tras la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

Sus resultados en los últimos meses no están siendo muy buenos y desde el pasado Indian Wells no encadena dos victorias consecutivas, en una temporada en la que no ha superado en ningún torneo más de dos rondas.

Noticias relacionadas

Su rival por un puesto en tercera ronda será el argentino Thiago Agustín Tirante, verdugo del español Pablo Llamas, procedente de la fase previa, por 6-3, 7-6(6), 6-7(5) y 6-0. EFE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
  3. Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
  4. Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
  5. El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
  6. Grave suceso en Luanco: un italiano 'fuera de sí' trata de agredir a una patrulla de la Policía Local y cae desplomado en parada cardiaca
  7. Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
  8. Tensión en el centro de Oviedo entre huelguistas de las cadenas de ropa y comercios abiertos

Davidovich gana a Dzumhur un partido loco de más de cuatro horas y cinco sets y se mete en segunda ronda

Davidovich gana a Dzumhur un partido loco de más de cuatro horas y cinco sets y se mete en segunda ronda

A partir de las 17 horas en el norte, incluido Asturias, llegan "lluvias fuertes, granizo y vendavales", alertan los expertos en meteorología: "Entre 15 y 20 litros en menos de una hora"

A partir de las 17 horas en el norte, incluido Asturias, llegan "lluvias fuertes, granizo y vendavales", alertan los expertos en meteorología: "Entre 15 y 20 litros en menos de una hora"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa XXL de jardín más barata del mercado: por solo 9,99 euros y ligera y plegable para ahorrar espacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa XXL de jardín más barata del mercado: por solo 9,99 euros y ligera y plegable para ahorrar espacio

La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos

La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos

IU-Convocatoria por Oviedo reclama más agilidad para impulsar el parque del Este

IU-Convocatoria por Oviedo reclama más agilidad para impulsar el parque del Este
Tracking Pixel Contents