Los socios del Real Madrid podrán elegir entre dos candidatos en unas elecciones 20 años después: la junta electoral confirma la candidatura de Riquelme

El Real Madrid volverá a disfrutar de unas elecciones a la presidencia del club con dos candidatos 20 años después. Este domingo la junta electoral ha hecho pública la convalidación de la candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del club, que se suma a la que ya había presentado Florentino Pérez, que fue anunciada el sábado por la mañana.

La junta ha comunicado este domingo que la candidatura de Riquelme "ha sido presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo:

"PROCLAMAR VÁLIDA LA CANDIDATURA PRESENTADA POR D. ENRIQUE JOSÉ RIQUELME VIVES, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club Y TRASLADA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN A LA CITADA CANDIDATURA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELÉCTRONICO APORTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA CANDIDATURA. Y sin otro asunto que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 15:30 horas del lugar y fechas señalados anteriormente".

24 horas para decidir la fecha de los comicios

Una vez publicada el acta y confirmada la candidatura, ahora la junta electoral dispone de un día para confirmar el día de celebración de las elecciones. Pueden celebrarse hasta quince días después del anuncio y desde el primer momento se ha manejado la posibilidad de que se celebren el domingo 7 de junio. Sin embargo, la visita del Papa León XIV a Madrid puede provocar un cambio de fechas y no sería descartable que se adelantase al fin de semana próximo, pudiendo convocarse los comicios el próximo domingo 31.

Otra de las consecuencias colaterales de la confirmación de la candidatura de Enrique Riquelme, y con ello de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, es que aunque la actual Junta Directiva sigue siga en funciones, situación que cesará cuando haya nuevo presidente, el fichaje y el anuncio de la llegada al Real Madrid de José Mourinho, que fue acordado al inicio de esta semana en Lisboa, debe posponerse hasta que se celebren las elecciones. Ahora ambos candidatos, dispondrán de un periodo para exponer sus programas y tratar de convencer a los socios para que les voten. El club tiene más de 90.000 socios, pero son tienen capacidad de voto los que sean mayores de edad.

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Florentino Pérez, a sus 79 años, afronta por primera vez desde hace 20 años unos comicios ante un rival, mientras que Enrique Riquelme, de 37 e hijo de un antiguo directivo de la etapa en la presidencia de Vicente Boluda, concurre por primera vez a las mismas. Florentino concurrió ante otros candidatos 2004 ganando las elecciones a Lorenzo Sanz y a Arturo Baldasano. Después se marchó en 2006 y desde que regresó en 2009 Pérez ha sido proclamado presidente siempre sin someterse a comicios, porque no ha tenido rivales en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025. En las de Valdebebas. Las últimas elecciones a las que concurrió Florentino logró 21.377 votos y el 91,36% de la participación. Y el socios no vota desde que en 2006 salió elegido Ramón Calderón.