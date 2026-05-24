El fútbol inglés despide a Guardiola como "un genio" y una figura transformadora: "Lo ha revolucionado todo"

Desde que trascendió que Pep Guardiola bajaba el telón en el Manchester City han abundado los artículos periodísticos de reconocimiento sobre su impacto. También las reverencias de personalidades notables del fútbol. La tierra de los inventores del deporte rey le despide con un extraordinario y generoso aplauso por su legado. Cuando llegó en 2016 no era difícil encontrar escépticos hacia su estilo de posesión y su aureola perfumada. Hoy lo contemplan como una figura única y transformadora. En ningún sitio como en Manchester, donde le pondrán nombre a una grada del Etihad Stadium. Este domingo le dijo adiós con la emoción a flor de piel en el último partido de la temporada [derrota frente al Aston Villa 1-2, que sirvió también para despedir a Bernardo Silva y John Stones] y de una era.

Tres sucintos recortes sobre lo que se está diciendo del preparador catalán estos días: “Guardiola ha cambiado el fútbol inglés de arriba a abajo”, se resumía en The Times en un extensísimo informe. “Guardiola ha alterado el paisaje global del fútbol y eso es tan cierto en Inglaterra como en cualquier otra parte del mundo”, se observaba en The Guardian. “Sus tácticas lo han revolucionado todo, desde la Premier League hasta las ligas semiprofesionales y el fútbol base”, analizaba la BBC.

El tono era el mismo entre los comentaristas de televisión, entre los que se integran varios exfutbolistas. En la rueda de prensa previa al partido de despedida de este domingo un reportero le dijo: "Gary Neville y Jamie Carragher nunca se ponen de acuerdo, menos para afirmar que usted es el mejor entrenador de todos los tiempos. ¿Qué le parece?".

En el balance se recuerda cómo se jugaba antes del aterrizaje del técnico de Santpedor y cómo se juega ahora. No solo en la élite. Basta acercarse desde hace unos cuantos años a cualquier campo de tercera, cuarta o quinta división y constatar la manera en que se han absorbido conceptos básicos del guardiolismo como la salida del balón desde atrás, los centrales abiertos, los laterales interiorizados y el falso 9. En el proceso se ha escondido el patadón largo y la búsqueda de la segunda jugada tan característicos del fútbol inglés tradicional.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Descripción de la trayectoria de Guardiola en el fútbol.

Él mismo ha evolucionado constantemente y se le considera un entrenador único en su predisposición a adaptarse, a modificar y a cambiar las funciones de sus piezas. Esa innovación perpetua explica que se haya mantenido en la cima del fútbol durante 18 años. Martí Perarnau, guardiólogo por excelencia porque nadie ha escrito como él sobre las formas de pensar el juego de Guardiola, avala a llamada de EL PERIÓDICO esta capacidad para la reinvención. "Él se ha adaptado y ha incorporado a su estilo los contragolpes rápidos, por ejemplo. Pero su impacto ha sido brutal. Lo ves en todas las categorías". Ha transformado el fútbol inglés pero el fútbol inglés también lo ha modulado.

Bandera desplegada en el Etihad Stadium en honor a Pep Guardiola. / DARREN STAPLES / AFP

Perarnau advierte que no todo el mundo ha seguido sus pasos. "No hay que confundir un cambio brutal con un seguimiento unánime. El fútbol toma diferentes formas y este año se están viendo de nuevo equipos de transición, empleando el recurso del fuera de banda largo, por ejemplo. No todos le imitan”. Para el periodista y escritor existe otro elemento intangible sobre el impacto de Guardiola y se refiere "al hambre competitiva que ha implantado. Va a por todas las competiciones, no tira ninguna. Ese espiritu lo ha contagiado".

Un fútbol nunca visto antes

El periodista Guillem Balagué, autor de 11 libros de fútbol, uno de ellos sobre Guardiola y afincado desde hace infinidad de años en el entramado mediático de Inglaterra, valora el tamaño de la huella que deja. "Igual que el gran legado de Cruyff es que nos ha hecho pensar distinto, Pep ha logrado lo mismo en Inglaterra, nos ha obligado a pensar sobre un deporte en el que se creía que no se podía ir más allá. El cambio cultural en este sentido es brutal", expone a este diario.

Y añade: "Entrenadores, comentaristas, reporteros, jugadores y aficionados han pasado de alguna forma por la piedra de Pep. Les ha empujado a estudiar y darle vueltas a cómo se juega al fútbol. Todo es más estratégico ahora. Pep ha ganado mucho y con un fútbol que no se había visto nunca". Veinte títulos en diez años, en concreto, en un hábitat formado por muchos clubs con abundantes recursos, no solo el City.

Pep Guardiola, con los trofeos que ha conquistado con el Manchester City. / Manchester City

Balagué destaca que “aquí saben que han tenido un genio. Incluso aquellos que no le entienden lo saben. Y con carácter, un carácter a veces complicado. Saben que ha sido un lujo. En Inglaterra su figura no divide como en España”, señala. La palabra genio la ha empleado también Unai Emery, técnico del Aston Villa y rival del último partido de Guardiola con el City. "Él es el único verdadero genio", dijo el sábado.

Infinidad de entrenadores han reconocido en Guardiola como una fuente de inspiración. Está documentado que lo ha sido para el alemán Thomas Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra. Cuando dio esta semana la lista de jugadores convocados para el Mundial tuvo palabras reverenciales: "Pep creó una gran revolución en Barcelona, lo puso todo patas arriba en Alemania con el Bayern y en Inglaterra ha destrozado todos los récords. Es impresionante. No hay palabras".

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El Etihad y sus aficionados, con sus pancartas y sus cánticos, encontraron las suyas este domingo para canalizar su agradecimiento. "Pep es eterno", remarcaba una.