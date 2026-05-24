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Sigue en directo la etapa 15 del Giro de Italia: Voghera - Milán

Giro de Italia.

Giro de Italia. / EFE

EFE

Los corredores afrontarán este domingo la decimoquinta etapa, de 157 kilómetros entre Voghera y Milán, donde darán cuatro vueltas a un circuito final de 16,3 kilómetros. Todo antes de entrar en la semana definitiva de la carrera.

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