LAS ELECCIONES BLANCAS
Riquelme ataca la reforma del Bernabéu y pide "debates" a Florentino: "Las veces que sean necesarias"
"Después de una reforma de 1.700 millones de euros, el socio tiene asiento más pequeños y más pegados a los otros", censura el candidato a la presidencia
Enrique Riquelme ha inaugurado este lunes su sede electoral, en la calle Rafael Salgado de Madrid, justo enfrente del Santiago Bernabéu. Y mientras hablaba y contemplaba el estadio, su mensaje más potente de su intervención fue, precisamente, criticar la faraónica reforma que se ha venido ejecutando en los últimos años en el estadio madrileño.
"Después de una reforma de 1.700 millones de euros, los socios que son abonados tienen asientos más pequeños y más pegados entre ellos que antes. Tienen los mismos baños y los mismos bares, pero tienen que dejar su asiento 10 minutos antes del descanso para poder consumir", ha censurado el empresario alicantino, que aspiran a derrocar a Florentino Pérez en unas elecciones todavía sin fecha, a la espera de que la junta electoral del club la fije entre hoy y mañana.
Un proyecto para los socios
Ha insistido Riquelme, en una comparecencia sin posibilidad de formular preguntas, en su idea de reforzar el rol del socio, prometiendo que el miércoles anunciará "el mayor proyecto transformacional para el socio del Madrid en 120 años, de lejos", que ejecutaría en el caso de que los socios le elijan como nuevo presidente.
A su rival, Florentino Pérez, cuya sede electoral se ubica a escasos 200 metros de la suya, en la misma calle, le ha solicitado "debates". "Las veces que sean necesarias, debates de forma sana y respetuosa entre dos proyectos", ha explicado. Hasta el momento, el candidato Florentino Pérez no ha activado ningún acto, más allá de desplegar una gran lona junto al Bernabéu sobre las siete Copas de Europa ganadas por el Madrid bajo su presidencia.
"Defendemos el legado del Madrid, pero el legado no son solo las siete Copas de Europa que han aparecido en alguna lona, también lo son las otras ocho", ha recordado Riquelme, quien de nuevo ha eludido entrar en el terreno del proyecto deportivo, aunque ha lamentado la escasa presencia, finalmente nula (sus declaraciones han sido previas), de jugadores del Real Madrid en la lista de España para el Mundial. "Esperamos cambiar esta parte y llenar las convocatorias de la selección de madridistas", ha apuntado.
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