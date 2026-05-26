Ciclismo
Giro de Italia, etapa 16: Bellinzona - Carì, en directo
Redacción
El Giro de Italia afronta desde hoy su tercera y definitiva semana de competición, una traca final marcada por la alta montaña. Para empezar, el pelotón afrontará una jornada explosiva e inédita en los Alpes suizos sobre un recorrido de apenas 113 kilómetros, con salida en Bellinzona y la llegada en alto a Carì. Una jornada corta pero sumamente exigente que probar a los favoritos.
A lo largo de la semana, el pelotón desafiará hacia los Dolomitas, jueces definitivos antes del tradicional paseo triunfal por las calles de Roma el próximo domingo.
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
- Un vecino de Villaviciosa, al borde de la muerte por la picadura de una víbora: 'Pude contarlo, un niño igual no hubiera tenido tanta suerte
- Los socorristas de Gijón rescatan a varios jóvenes del agua tras un momento de apuro en San Lorenzo
- La tragedia de Vidalina, que se precipitó con su furgoneta cuando iba a pasar el día con su hija y su nieta en su pueblo de Tineo: 'Siempre colaboraba cuando se lo pedías