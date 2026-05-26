Riquelme enseña el colmillo a Florentino: "Cuando el Barça dejó de ser socio de la Superliga empezó a interesar el caso Negreira"

Enrique Riquelme comienza a mostrar un perfil más ambicioso y agresivo en la campaña electoral a la presidencia del Real Madrid con el paso de los días. El alicantino ha arrancado la semana concediendo una entrevista a ABC, medio que fue duramente señalado por Florentino Pérez en su rueda de prensa en Valdebebas, en la que eleva el tono de sus críticas al presidente blanco y especialmente a su gestión del club. "El Real Madrid está en un riesgo mayor a si ganamos o no ganamos: la privatización. Estas pueden ser sus últimas elecciones. Si le abrimos la puerta a la privatización, no es solo un 1%, un 10% o un 100%, es el cambio de estatutos. Eso cambia totalmente la gobernanza del club. Lo repito. Estas pueden ser las últimas elecciones. Si después de estas hay un referéndum para cambiar estatutos y permitir la privatización, la importancia no es el porcentaje, es el cambio de estos estatutos", comenzó advirtiendo.

Ni Iberdrola ni Pedro Sánchez

Riquelme desmiente que los socios vayan a recibir "100.000 euros por acción porque hay una parte fiscal importante… Pero si el socio del Real Madrid lo que quiere es la privatización, me parecerá perfecto. Hagamos un debate y veamos los dos proyectos". Sobre su candidatura, confirmó que "la idea era presentarnos en 2028, pero a Florentino le ha debido de llegar información sesgada de gente interesada que lo rodea e hizo esa rueda de prensa y esa convocatoria inesperada de elecciones". Para después puntualizar que "Ignacio Sánchez Galán (presidente de Iberdrola) está totalmente fuera del radar de esta candidatura. Es que yo creo que ni le gusta el fútbol".

Enrique Riquelme anuncia su junta directiva para su candidatura a presidir el Real Madrid / EFE

El dueño de Cox señaló al palco del Bernabéu cuando fue preguntado por su relación con el PSOE y Pedro Sánchez, como ha deslizado algún medio: "No tengo ninguna relación con ningún partido político de este país. El tema, probablemente, es quién sí tiene intereses en este país, quién está en el palco en los partidos y quién es el enlace de los actuales. A lo mejor todo esto viene porque es mejor eso de 'antes de que te ataquen, ataca'. No tengo peces gordos detrás, no estamos vinculados con absolutamente nadie y no tengo relación con ningún partido político. Estoy empezando a escuchar y leer cosas surrealistas".

El alicantino también tiene claro que en el club hay problema de gestión: "El Real Madrid pierde 80 millones de euros al año, pero con extraordinarios por la venta de asientos VIP cubre esa parte. También es verdad que más de 100 personas cobran más de 1 millón de euros y Real Madrid Televisión tiene un presupuesto de 45 millones de euros con un share de 0,2 con las películas de western… Hay posibilidades de mejorar mucho los costes y ser tremendamente eficientes". Y añadió a este respecto que "como madridista, en este club ahora falta jerarquía, profesionales, valores y sentimientos de lo que es el Real Madrid. Todo eso falta un poco".

Tebas y el caso Negreira

Preguntado por la relación de Florentino con Tebas, contestó que "lo adecuado es tener una relación cordial, formal y constructiva con todas las instituciones, y empezar a crear valor entre las partes. Una vez que los problemas institucionales pasan a lo personal, se pierde la razón por todas las partes". Y respecto a las críticas al caso Negreira y el volantazo en las relaciones que había con el Barcelona dejó uno de los titulares de la entrevista: "En 2024, en la Asamblea de socios compromisarios, se decía que se necesitaba un Barça fuerte y ahí ya se sabía lo de Negreira. Cuando el Barça dejó de ser socio de la Superliga, empezó a interesar el caso Negreira. Probablemente, el resultado de que al Barcelona no le haya pasado absolutamente nada con el caso Negreira es porque no empezamos desde el principio con una buena gestión en contra de eso".

En lo deportivo habló de la pelea entre Tchouameni y Valverde: "Del vestuario se ha dicho que 'lo normal es que se peguen y lo que no es normal es que se filtre'. No me parece que lo grave sea que se filtre; lo grave es que lo vean como algo normal dentro de un vestuario". Y posteriormente se desmarcó del fichaje de Mourinho: "Nunca he sido mourinhista ni no mourinhista. He sido y soy madridista. Creo que el Real Madrid necesita un proyecto de futuro, no de corto plazo como una tirita para el momento actual, sino cambiar totalmente el rumbo con un proyecto a medio y largo plazo. Si yo soy el presidente, lo evaluaremos, pero buscamos crear un proyecto de largo plazo. Ya habrá tiempo para hablar de entrenadores".

Álvaro Arbeloa, en el Camp Nou / Valentí Enrich

El tema del banquillo dejó varias respuestas interesantes de Riquelme: "Fue un acierto traer a Xabi y un error echarle, pero un proyecto no se puede hacer en tres meses. Creo que el madridismo está desilusionado por las formas, por el tiempo y, sobre todo, porque había que darle poder para gestionar su vestuario". De Arbeloa apuntó que "Arbeloa ha sido un experimento, y el Madrid no está para experimentos tras dos años sin proyecto", y también tuvo palabras para Klopp: "Me encanta. Es un buen gestor y un buen entrenador, pero hay otros técnicos que también me gustan, no solo Klopp. El Real Madrid no puede hacer experimentos con los entrenadores. No es un club para eso. El Real Madrid no puede permitirse estar dos temporadas sin un proyecto".

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Y concluyó revelando que "tenemos dos estrellas internacionales fichadas", que "si yo soy presidente, por supuesto, habrá un director deportivo. Lo tengo en la cabeza y lo podremos anunciar en los próximos días" y, para concluir volvió a poner el foco en el fútbol femenino: " Me encanta el fútbol femenino, pero no puede ser que no estemos compitiendo por el liderazgo europeo en el fútbol femenino".