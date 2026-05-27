El Comité Paralímpico y Caixabank presentan una nueva edición de Nuestra Próxima Estrella

El Comité Paralímpico Español (CPE) y Caixabank han presentado este miércoles una nueva edición del programa Nuestra Próxima Estrella, una iniciativa creada en el año 2021 para ayudar a niños y jóvenes con discapacidad en su desarrollo como deportistas y como personas. Un programa en el que ya han participado 2.145 personas, de las que 120 se han incorporado a los distintos programas del CPE, 12 de ellas al equipo de promesas que sirve de pasarela previa hacia las becas ADO.

La iniciativa busca captar a niños y niñas con discapacidad para detectar su talento desde el principio y orientarles hacia el deporte en el que pueden rendir al máximo. Para ello, organizan varios 'drafts' cada año con técnicos de las federaciones nacionales. En esta ocasión las citas son en Valladolid este domingo 31 de mayo, en Madrid el 3 octubre, en Barcelona el 24 de octubre y en Vecindario (Gran Canaria) el 21 de noviembre.

"En estos 'drafts' paralímpicos evaluaremos a los participantes y les ayudaremos a descubrir el deporte que pueden brillar con más fuerza y acompañarles hacia una estructura en la que se pueden desarrollar", ha explicado Francisco Botía, director general del CPE, en un acto en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

Formulario online

Los jóvenes y familias que estén interesados en participar deben rellenar un formulario online con los datos del deportista, sus discapacidades y sus inquietudes. A partir de ahí, un equipo técnico del CPE recibe y evalúa la información para esas pruebas en "entornos profesionalizados".

"Llevamos a los 'drafts' a los técnicos, fisiólogos y médicos de las federaciones que analizan qué pueden hacer los niños en función de sus discapacidades. Siempre están presentes el atletismo, la natación, el piragüismo, el tiro con arco, el bádminton y ahora también la escalada. Después, en función de los futuros deportistas que van a participar, incluimos otras disciplinas. En Valladolid, por ejemplo, hemos añadido judo, porque hay una comunidad de niños ciegos que tiene inquietud", explica Susana Gaitán, dirigente del CPE.

Difusión en las oficinas de Caixabank

Desde el año pasado, Caixabank participa también en este proyecto, en el marco de su apuesta por el deporte paralímpico. "No es solo un programa deportivo, es una puerta de entrada que abre camino a las personas con discapacidad. Una oportunidad para niños y jóvenes, para encontrar cómo desarrollarse e iniciar un camino hacia la satisfacción, el auto rendimiento y el orgullo de pertenencia", ha reivindicado María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caixabank.

La entidad financiera contribuye a dar visibilidad al programa mediante su red de oficinas por toda España. En sus casi 3.000 pantallas digitales de gran formato, "el mayor parque de difusión digital del sector financiero", va a proyectar el QR para acceder el formulario online y los detalles del programa Nuestra Próxima Estrella.

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En el acto de este miércoles en Madrid participaron tres deportistas que han pasado por estos 'drafts', Carla Santos, Manuel Serrano y Fernando Donaire, así como Sara Andrés, atleta con experiencia en tres Juegos Paralímpicos.