Merces trophy

Jorge Gil Fernández y Rodrigo Rodríguez Canseco resultaron vencedores de la prueba del Mercedes Trophy 2026 de golf celebrada este jueves en el Real Club de Golf La Barganiza y se clasifican para la fase final del circuito, que se disputará próximamente en Portugal. Gil Fernández, con 41 puntos stableford, resultó ganador en primera categoría, por delante de Ignacio Suárez, a solo un golpe de distancia. Para ganar en segunda categoría, Rodrigo Rodríguez Canseco cerró una brilante vuelta también de 41 puntos que le permitió imponerse a Juan Pastor, que firmó una tarjeta de 39 puntos. El premio scratch fue para Gerardo García, con un recorrido de 36 puntos, con el que certificó el par del campo. El torneo, organizado por el Grupo Adarsa, contó con una amplia participación de jugadores, que disfrutraon de una intensa jornada de golf marcada por el buen tiempo y las temperaturas agradables, más suaves que los útimos días.

La jornada de golf estuvo marcada por un excepcional ambiente competitivo. Además de los premios para los mejores competidores, los jugadores compitieron por las banderas más cercanas en los pares 3 y por los mejores drivers del día. El mejor pegador, premio reservado para el hoyo 7 fue Gerardo García, mientras que el driver más largo en categoría femenina fue de Miriam Hernanz. Los jugadores más precisos fueron Jaime Fullaondo (hoyo 6), Alfonso Rojo (hoyo 8), y Alejandro Cuervo, que se llevó el premio al mejor golpe en los hoyos 12 y 16.