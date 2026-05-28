Ciudad de la Justicia en Valencia
Rafa Mir y Pablo Jara se sientan este jueves ante el juez acusados de violar a dos jóvenes
Un tribunal juzga a ambos jugadores por agredir sexualmente a dos chicas en la vivienda de uno de ellos
La actualidad deportiva pasa este jueves por los juzgados. Allí en la Audiencia de València, el futbolista Rafa Mir y su compañero dentro y fuera del terreno de juego, Pablo Jara, se enfrentan a sendos delitos de violación cometidos sobre dos chicas a las que conocieron en una discoteca de València el 31 de agosto de 2024.
La sección cuarta juzga, hoy jueves, si ambos jugadores agredieron sexualmente a dos chicas en la vivienda que el entonces jugador del Valencia CF tenía en la localidad de Bétera.
El Ministerio Fiscal, que ha pedido que la sesión del juicio sea a puerta cerrada, solicita para Rafa Mir 9 años de cárcel por un delito de agresión sexual; orden de alejamiento de la víctima a 500 metros durante diez años; y siete años de libertad vigilada. Por el delito de lesiones, 18 meses de cárcel y tres años de alejamiento de la víctima.
Para el otro acusado, el también futbolista Pablo Jara, la acusación pública lo culpa de un delito de agresión sexual y solicita para él tres años de cárcel; orden de alejamiento de 500 metros durante cinco años; y multa de tres meses a razón de 15 euros diarios como autor de un delito leve de lesiones.
Como testigos de lo que sucedió aquella noche, aparte de las dos chicas que fueron víctimas de la violación, están el padre de una de ellas, que recibió in situ la llamada de su hija cuando sucedieron los hechos. También la persona que las vio cuando fueron expulsadas del chalé donde fueron agredidas sexualmente, así como los Vigilantes de Seguridad que fueron requeridos por el vecino, así como los de la Policía Local de Bétera y Policía Nacional.
También pasarán por la sala de juicios, los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de València y de Psiquiatría Forense que atendieron a las víctimas.
Los acusados, tendrán su derecho a declarar si lo desean así como el turno de la última palabra.
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
- Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
- Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él