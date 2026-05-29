El Zaragoza obra el milagro de la salvación sobre la bocina y condena al Gran Canaria

El Casademont Zaragoza ha logrado su permanencia en la Liga Endesa tras ganar este viernes por 94-95 en su visita al Río Breogán gracias a un triple sobre la bocina de Marco Spissu, condenando así al descenso al Dreamland Gran Canaria, durante una 34ª y última jornada de liga regular que ha otorgado al Surne Bilbao el último billete para los 'playoffs' por el título en detrimento del Unicaja de Málaga.

En la lucha por salvar la categoría, los focos estaban en el Pazo dos Deportes de Lugo. Aunque los locales trataron de abrir hueco durante el segundo cuarto, el Zaragoza devolvió la igualdad al descanso y no se rindió pese a ir a remolque en el tercer periodo. Incluso remontó en el cuarto, para verse luego rezagado y avisando de un desenlace de infarto.

En los instantes finales volvieron los aragoneses a la 'pomada' y con 94-91 tenía Trae Bell-Haynes tiros libres; convirtió el primero, falló adrede el segundo, cogió su propio rebote, abrió el balón hacia su lado izquierdo quedando 4.0 en el reloj y desde ahí Spissu clavó el triple sobre la bocina para sellar el triunfo épico y la permanencia en ACB.

Ese milagro dejó al Zaragoza con balance de 10-24 en zona tranquila de la tabla. Previamente ya había descendido el Coviran Granada (6-28), colista y que en esta jornada definitiva del calendario liguero cayó por 110-105 en su visita al San Pablo Burgos, equipo que por su parte cerró la temporada regular con balance de 12-22 y cerca del Breogán (15-19).

La victoria de los maños en Lugo perjudicó al Gran Canaria, que se llevó un rapapolvo (105-81) en su visita al Valencia Basket (24-9); con las cábalas perdidas en caso de empates múltiples en balances de 10-24, los 'pío-pío' consumaron su descenso y el MoraBanc Andorra se salvó pese a perder en casa en la prórroga (95-100) contra el Barcelona (24-9).

Precisamente, un Barça-Valencia, duelo aún pendiente de la jornada 33 y que se jugará el próximo 31 de mayo, bajará el telón de forma definitiva a la fase regular de esta Liga ACB 2025-26. De su resultado dependerán las posiciones de ambos en la tabla clasificatoria y cómo accederán a las eliminatorias por el título, aunque hay un duelo ya decidido: el que empareja al Real Madrid con La Laguna Tenerife.

En esos 'playoffs' estará el Surne Bilbao (19-15), que remontó en su visita a La Laguna Tenerife hasta ganar por 82-87 y cerrar la campaña con un balance de 19-15, dejando al propio Tenerife en 18-16. Todo ello amargó al Unicaja, cuya derrota (92-89) en su visita al Kosner Baskonia (25-9) acarreó que los malagueños se quedasen con balance de 17-17.

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Por tanto, el conjunto de Málaga se perderá unos 'playoffs' a los que llegará en racha malísima el líder Real Madrid (26-8). No en vano, los blancos cayeron en Manresa por 94-87 ante el equipo local (16-18) y encadenaron su quinta derrota en Liga ACB; además, significó la sexta derrota en sus últimos siete partidos, incluyendo su infausta final ante el Olympiacos.