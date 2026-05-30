Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

MOTOCICLISMO

Álvaro Carpe domina una sesión libre en el Gran Premio de Italia de Moto3 en la que todos los pilotos mejoraron

En apenas cinco vueltas, el líder del campeonato ya se había encaramado a la primera posición de la tabla de tiempos

El piloto español de Moto3 Álvaro Carpe

El piloto español de Moto3 Álvaro Carpe / Alejandro García / EFE

EFE

Madrid

El español Álvaro Carpe (KTM) ha dominado la segunda sesión libre de entrenamientos del Gran Premio de Italia de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Mugello y en la que todos los pilotos mejoraron sus registros con unas condiciones atmosféricas mucho mejores que el primer día.

En apenas cinco vueltas, el líder del campeonato ya se había encaramado a la primera posición de la tabla de tiempos y había rebajado su registro del primer día en más de un segundo, lo que ponía negro sobre blanco que las condiciones de la pista habían mejorado notablemente.

Si el viernes Quiles acabó decimocuarto, con un tiempo de 1:56.434, en la última plaza con derecho a entrar en la segunda clasificación directa, en la segunda sesión libre y en apenas cinco vueltas, ya estaba rodando en 1:55.277, que se acerca algo más al récord absoluto de la categoría, que desde 2024 tiene el hispano colombiano David Alonso (KTM) en 1:53.926.

En el lado opuesto, el negativo, estuvo en esta ocasión el español Adrián Fernández (Honda), uno de los más rápidos del primer día, que tuvo problemas mecánicos muy pronto, aunque sus mecánicos lo pudieron solucionar rápidamente para que pudiese continuar en pista al objeto de lograr un buen ritmo de carrera, en solitario casi todo el tiempo.

No fue hasta el último 'time attack' cuando Quiles perdió la primera posición a manos del también español Álvaro Carpe (KTM), que rodó en 1:55.052 en su duodécimo giro, seguido como su sombra por el surafricano Ruché Moodley (KTM), que se quedó a cuatro milésimas de segundo.

Noticias relacionadas y más

El español David Muñoz (KTM) también superó a Máximo Quiles por apenas seis milésimas de segundo, con el andaluz Jesús Ríos (Honda) en la sexta posición, pues ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta el finlandés Rico Salmela (KTM) se 'coló' en el tercer puesto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
  3. El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
  4. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  5. Solo en Semana Santa y verano, y por un máximo de cinco días: Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una tasa turística
  6. Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  7. Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
  8. Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras

Álvaro Carpe domina una sesión libre en el Gran Premio de Italia de Moto3 en la que todos los pilotos mejoraron

Álvaro Carpe domina una sesión libre en el Gran Premio de Italia de Moto3 en la que todos los pilotos mejoraron

Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El español Izan Guevara 'pulveriza' el récord de Moto2 a en el Gran Premio de Italia

El español Izan Guevara 'pulveriza' el récord de Moto2 a en el Gran Premio de Italia

VÍDEO: El intenso calor frena la siembra de fabas en Quinta Martínez de Grado: "Tendremos que regar porque entramos en junio y ya vamos un poco tarde"

Energía para avanzar: infraestructuras, participación y compromiso social

Energía para avanzar: infraestructuras, participación y compromiso social

VÍDEO: Sabel Noriega, la joven con una enfermedad rara que es todo un ejemplo de superación: "Pido a la sociedad más comprensión"

Giro de Italia, etapa 20: Gemona del Friuli - Piancavallo, en directo

Giro de Italia, etapa 20: Gemona del Friuli - Piancavallo, en directo

Un hombre resulta herido tras salirse de la vía y volcar con su coche en Pravia de madrugada

Un hombre resulta herido tras salirse de la vía y volcar con su coche en Pravia de madrugada
Tracking Pixel Contents