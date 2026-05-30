Luis Enrique mantiene el reinado del PSG en una dramática tanda de penaltis

Continúa el reinado del París Saint Germain de Luis Enrique. El segundo título del equipo francés desde que lo dirige el entrenador asturiano, que celebraba su tercer triunfo desde que estrenara su palmarés con el Barça. Una Champions mucho más sufrida que la anterior: aquel 5-0 del año pasado sobre el Inter fue un accidente. El trofeo suele costar un drama como el vivido ante el Arsenal, que se adelantó en el marcador y le condujo hasta la prórroga y los penaltis. La agonía máxima.

Los mejores jugadores habían sido sustituidos, derrengados por el esfuerzo, y ya no quedaba ni un especialista en la suerte decisiva. Eze y Nuno Mendes fallaron sus tiros consecutivamente, y el décimo penalti llegó a los pies del central Gabriel Magalhaes, extraordinario defendiendo, impecable en el juego aéreo. Mandó el tiro a la grada y condenó a un Arsenal que seguirá con la espina clavada hace 20 años, perdida su segunda final de la Champions.

Un gol en el minuto cinco de Kai Havertz le complicó la vida una barbaridad porque se enfrentaba a la mejor defensa del mundo, reforzada de cemento con ese tanto que nació de una acción aislada y fatal. Tan buena y tan impecable, la menos batida del torneo (6 tantos en 14 encuentros) que no la derribó sino desde el punto de penalti, maravillosamente ejecutado por Ousmane Dembélé en su única acción acertada.

El partido había quedado compartimentado hasta entonces, y a continuación la final derivó en un vibrante toma y daca que pudo decantarse hacia cualquier lado. Supeditado a un rapto de inspiración de cualquiera que tuviera la cabeza fresca. Había pocas, con jugadores cojeando, enrampados de piernas, denunciando claramente la dureza del calendario de la élite. A finales de mayo no aguantan la saturación, y para muchos de ellos empezará el Mundial en menos de dos semanas.

El PSG se enfrentó a tres Arsenals encerrados en uno: el «Boring Arsenal» («aburrido Arsenal”, un cántico acuñado en los años 90, durante la época de George Graham, cuando sus victorias se limitaban al 1-0), el Invincible Arsenal (el de Arsène Wenger, que ganó una Liga, la penúltima del 2004 sin perder) como este que se presentó en Budapest invicto en la Champions y el Unforgettable Arsenal -el «inolvidable Arsenal» en palabras de su leyenda Thierry Henry- que sería si se proclamaba campeón.

También será recordado por lo miserable -se escribe igual en inglés- que se mostró en Budapest pese a que se comportó ejemplarmente desde la óptica resultadista. Después de 22 años sin haber celebrado la Premier y 20 sin la segunda final de Champions, el grupo de Arteta se sentía imbuido por una fuerza sobrenatural para ligar el doblete ahora, simultáneamente, en la brevedad de 11 días después de cuatro lustros.

Más regular que el City en casa, más rocoso que el PSG en Europa, incomodó al campeón desde el minuto cinco por una fatalidad que aprovechó Havertz. El rechace de Marquinhos que dio en Trossard en la divisoria no merece ser calificado de fallo en sí mismo; en todo caso, una responsabilidad compartida con Pacho, que iba frenando su carrera al final y un Safonov medio agachado al que el obús le dejó un zumbido en el oído derecho que no se lo quitó en toda la tarde.

Quedaban más de 90 minutos por delante, con todos los añadidos posibles, y el PSG se expresó incapaz de mover todos los autobuses londinenses -los de dos pisos- que desplazó Arteta hasta Budapest. Saliba y Gabriel, los dos imponentes centrales, lo sacaron todo por arriba y por abajo. Se sintieron muy acompañados por los demás, es cierto, agrupaditos en el área. Estuvieron tanto rato allí dentro que Mosquera facilitó el empate al provocar un penalti en un forcejeo con Kvaratskhelia, al que estaba conteniendo estupendamente. Arteta le retiró ante el peligro de que viera una segunda amarilla. La primera la había visto por perder tiempo. A los dos minutos después del descanso. Así de grosera y evidente era la actitud del Arsenal para conservar la ventaja.

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Cambió radicalmente con el empate, todo hay que decirlo. La tacañería es sinónimo de pobreza. Con esta actitud no iba a lanzar ni un córner, la generosa fuente de la que brotan sus goles. Los dos primeros llegaron al inicio de la prórroga, después de los 11 del PSG que acabó con un 75% de posesión. El Arsenal se expandió por el campo y dejó huecos que no fueron aprovechados por el PSG, condenado a la tortura de jugarse el trono en los penaltis. Su portero, el ruso Matvéi Safónov, no paró ni uno, pero salió campeón.