FÚTBOL
El ocaso de Sterling: detenido tras un accidente por conducir drogado y posesión de drogas
El futbolista inglés, que ahora juega en el Feyenoord, se estrelló con su Lamborghini contra una valla y no pudo pasar la prueba de control antidroga
Redacción
El futbolista inglés Raheem Sterling, que actualmente juega en el Feyenoord, ha sido detenido por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas, conducción temeraria, posesión de drogas y por no pasar la prueba correspondiente para determinar su estado físico. Estos son todos los cargos que le imputa la policía de Hampshire (Inglaterra) después de que sufriera un accidente automovilístico.
Sterling se estrelló con su coche, un Lamborghini, contra las vallas instaladas en los márgenes de la carretera. No hubo otros vehículos involucrados ni tampoco heridos. La policía apenas informó del arresto, sin desvelar la identidad del delantero, que juega desde febrero en la Eredivisie, de los Países Bajos, después de que rescindiera su contrato con el Chelsea. El extremo ha disputado 8 partidos con el Feyenoord.
"El conductor, un hombre de 31 años de Berkshire, ha sido detenido como sospechoso de conducir habiendo tomado drogas, posesión de drogas de clase C y por no poder someterse a una prueba", comunicó la policía. Sterling salió en libertad bajo fianza.
Raheem Sterling, que ha disputado tres Mundiales y dos Eurocopas con Inglaterra pese a ser jamaicano de nacimiento, vivió su mejor época en el Manchester City, donde permaneció siete temporadas (2015-2022) y donde ganó los 12 títulos que constan en su palmarés. Anteriormente, había debutado y brillado en la Premier de rojo el Liverpool (2011-15).
El Chelsea le fichó por 52 millones de euros y le firmó un contrato por cinco temporadas (22-24). Cumplió las dos primeras y en la tercera fue cedido al Arsenal, que renunció a alargar su estancia. El Chelsea tampoco le quería y le mantuvo apartado del equipo, conminándole a que se buscara un equipo. Lo encontró en Países Bajos.
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