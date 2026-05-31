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Celebración amarga pero multitudinaria del Arsenal en Londres

El conjunto 'gunner' tenía programada la rúa de celebración de la Premier e hipotética Champions League este domingo

El Arsenal se olvida del fiasco de Budapest y se lanza a celebrar la Premiere

El Arsenal se olvida del fiasco de Budapest y se lanza a celebrar la Premiere

Atlas News

Jordi Delgado

El Arsenal quería que Londres fuera 'red'. El conjunto 'gunner', tras ganar la Premier League, había planificado una multitudinaria rúa este domingo por las calles de la capital inglesa.

Un desfile que hubiera podido ser doble con la Champions League, cuya final se disputó este sábado en Budapest. Pero las cosas no salieron del todo bien, y el equipo de Mikel Arteta cayó en la tanda de penaltis.

Aun así, la plantilla se ha dado un baño de masas por las calles londinenses. Una marea roja nunca vista en la ciudad, ni en el país. Según datos oficiales de la Policía Metropolitana, el autobús del Arsenal congregó a más de 1 millón y medio de personas, convirtiéndose en el desfile por el título más multitudinario de la historia en el país.

Las mejores imágenes del desfile del Arsenal por la Premier League

Las mejores imágenes del desfile del Arsenal por la Premier League / DPA vía Europa Press / EFE

Pese al bajón de la Champions, la afición celebró la Premier tras 22 años de sequía. El gran logro de Arteta esta temporada. Desde las 08:00h, las calles empezaron a cortarse para dar paso a los cuatro autobuses de la expedición, que no empezaban a desfilar hasta las 14:00h. Toda la fiesta duró unas dos horas y media, recorriendo un total de ocho kilómetros por las calles de Highbury, Islington y Angel.

En el primero viajaban los jugadores del primer equipo masculino, con el trofeo de la Premier como gran protagonista. En el segundo iba el cuerpo técnico; en el tercero, el equipo femenino, que festejaba la FIFA Women’s Champions Cup; y en el cuarto, invitados, empleados del club y Gunnersaurus, la popular mascota del Arsenal.

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Bengalas, botes de humo y mucho color rojo, tiñendo la amargura de la noche anterior. Algunos llegaron incluso sin haber dormido. Para muchos, la cita era una forma de agradecer al equipo todo el camino recorrido, y demostraron que la afición está orgullosa de este equipo a pesar de la derrota en Hungría.

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