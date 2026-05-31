Leslie Romero, tras batir el récord de velocidad de España: "Estoy feliz de sentirme con más confianza en la competición"

Leslie Romero ha vuelto a hacer historia para la escalada española de velocidad en Alcobendas. La escaladora española batió por segunda vez el récord nacional durante la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, firmando un tiempo de 6,48 segundos en la clasificatoria y confirmando su gran momento competitivo.

En la final de la prueba de velocidad, Romero desplegó una actuación de mucho mérito, logrando alcanzar los cuartos. Apenas 12 centésimas respecto a su rival en esa ronda, la ucraniana Polina Khalkevych, le privaron de poder llegar más arriba en la lucha por las medallas.

Pregunta. Vienes de batir por segunda vez el récord de España de velocidad, ¿cómo te sientes?

Respuesta. La verdad es que supercontenta, porque finalmente pudimos mostrar un poco del trabajo que venimos haciendo en los últimos años. Por supuesto, siempre se puede mejorar y seguiremos trabajando para ello, pero ahora mismo estoy feliz de sentirme con más confianza en la competición.

P. En la preparación has logrado dos décimas menos, 6.46, ¿crees que puedes bajarlo todavía más próximamente?

R. Sí, la verdad es que iba escalando con confianza, pero sí que podía apretar un poquillo más. Todavía me falta un poco la experiencia de rodar en estos tiempos y ser más agresiva, más competitiva, pero confío en bajar ese tiempo en el futuro.

P. En la final has caído en cuartos, ¿qué crees que te falta para poder luchar por llegar más arriba?

R. Al final he quedado en la quinta posición. En la segunda carrera de las finales me sentía bien, pero, como te decía, faltaba ese plus de creérmelo y seguir avanzando ronda por ronda. Pero estamos trabajando en ello y esperamos que, más pronto que tarde, poder ir mostrando todo ese potencial.

P. ¿Cuáles son tus objetivos para el resto de la temporada y para el ciclo hasta Los Ángeles 2028?

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R. Seguir compitiendo en Copas de Europa, Copas del Mundo, intentar estar en el top 10 del ranking y, además, esta temporada tenemos Campeonato de Europa. La idea es estar allí y ser más competitiva.