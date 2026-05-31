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Roland Garros: Rafa Jódar - Pablo Carreño, en directo

El tenista asturiano, de 34 años, se enfrenta al joven madrileño de 19 en los octavos de final tras superar sus respectivos partidos de tercera ronda

Roland Garros: Rafa Jódar - Pablo Carreño, en directo.

Roland Garros: Rafa Jódar - Pablo Carreño, en directo. / Redacción / EFE

Redacción

Roland Garros tendrá asegurada presencia española en los cuartos de final después de que Rafa Jódar y Pablo Carreño superasen la tercera ronda y se citaran en los octavos del torneo parisino. El duelo enfrentará la juventud y la ilusión del madrileño de 19 años con la experiencia del veterano asturiano, de 34, en un choque con un billete para la antepenúltima ronda en juego.

Jódar alcanzó los octavos de final tras protagonizar una trabajada remontada ante el estadounidense Axel Michelsen, al que derrotó en cinco sets después de más de cuatro horas de batalla. El madrileño supo reaccionar cuando se vio por detrás en el marcador y mostró madurez competitiva para rehacerse de sus problemas con el saque y cerrar el encuentro en el quinto parcial.

Por su parte, Carreño regresó a los octavos de un Grand Slam por primera vez desde el Abierto de Estados Unidos de 2022 tras imponerse al argentino Thiago Agustín Tirante en cuatro mangas. El gijonés hizo valer su solidez y experiencia en los momentos decisivos para controlar un partido exigente que se prolongó durante más de tres horas y media.

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El enfrentamiento entre ambos españoles supondrá una prueba de alto nivel para los dos. Jódar buscará seguir prolongando la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam, mientras que Carreño intentará aprovechar su mayor recorrido en la élite para alcanzar unos cuartos de final que ya tienen garantizada la presencia de un representante de la Armada.

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