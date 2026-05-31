Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

ESCALADA

Sorato Anraku, oro de boulder en la World Climbing Series: "Siempre que compito voy buscando la victoria, me imaginaba ya ganador antes de la final"

El escalador japonés se ha coronado campeón de boulder de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas este sábado

Sorato Anraku: "Siempre imagino que gano antes de la final"

Sorato Anraku: "Siempre imagino que gano antes de la final"

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: ALBA VIGARAY

Cristina Andrade del Alcázar

Madrid

El escalador japonés Sorato Anraku ha conseguido el primer puesto en el podio de boulder masculino de World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 tras ganar el oro este sábado en Alcobendas. 

Tras la final Anraku ha recibido a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para hablar sobre su victoria en Madrid y cómo afronta su paso por la Copa del Mundo de Escalada.

P: ¿Cómo te sientes tras haber ganado el oro de boulder en la Copa del Mundo de Escalada de Madrid?

R: Estoy muy feliz en España. Me encanta el lugar y la atmósfera.

P: ¿Cuáles eran tus deseos o tus esperanzas en esta competición?

R: Por supuesto la victoria. Siempre que compito voy buscando la victoria y me imaginaba ya ganador antes de la final.

P:¿Cómo te sientes cuando compites en España?

R: Me gusta España, es el mejor país de Europa. Es la segunda vez que vengo a España. Quiero visitar España otra vez, tanto para competir como para conocerla mejor.

P: ¿Qué te ha transmitido la atmósfera del evento?

R: Las personas son muy amables y he estado muy motivado. El público ha hecho que me emocione y estoy agradecido por ello.

P: ¿Cuál es tu próximo objetivo?

Noticias relacionadas

R: En cuatro días competiré en Praga, en la que me mediré en dos modalidades: boulder y velocidad. Va a ser una jornada difícil, pero ahora que siento la victoria, me siento feliz. Quiero recuperar mi cuerpo y mi mente para Praga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
  3. Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
  5. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  6. Jesús Martínez acelera por el nuevo técnico del Real Oviedo: estas son las opciones para el banquillo carbayón
  7. Solo en Semana Santa y verano, y por un máximo de cinco días: Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una tasa turística
  8. Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la barbacoa portátil más barata del mercado: disponible por solo 7,88 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la barbacoa portátil más barata del mercado: disponible por solo 7,88 euros

El tabaco sigue siendo la principal de causa prevenible de cáncer en el mundo: "No existe una cantidad segura"

El tabaco sigue siendo la principal de causa prevenible de cáncer en el mundo: "No existe una cantidad segura"

Colin Duffy: "Sabía que era capaz de lograr la medalla de plata, significa mucho para mi"

Colin Duffy: "Sabía que era capaz de lograr la medalla de plata, significa mucho para mi"

El capitán del Avilés recuerda el ascenso blanquiazul con LA NUEVA ESPAÑA: "Es uno de los dos mejores momentos de mi carrera"

El capitán del Avilés recuerda el ascenso blanquiazul con LA NUEVA ESPAÑA: "Es uno de los dos mejores momentos de mi carrera"

La unión entre datos y ojo que propició el ascenso el Avilés: las claves de cómo se hacen los fichajes blanquiaszules

La unión entre datos y ojo que propició el ascenso el Avilés: las claves de cómo se hacen los fichajes blanquiaszules

Los héroes del ascenso del Avilés lo tienen claro: "Fue uno de los mejores momentos de nuestras carreras"

Los héroes del ascenso del Avilés lo tienen claro: "Fue uno de los mejores momentos de nuestras carreras"

Una de las intrahistorias del ascenso del Avilés: las estampitas que bendijeron la gloria blanquiazul

Una de las intrahistorias del ascenso del Avilés: las estampitas que bendijeron la gloria blanquiazul

Ensayar lo inesperado ante la bienal climática de Avilés

Tracking Pixel Contents