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La FIA inspecciona las obras del circuito de Madrid a tres meses del GP de España

Una delegación de la federación internacional, encabezada por Jorge Abed y Rui Marques, visita el futuro trazado del MadRing

Así está el futuro circuito de F1 de Madrid a tres meses del gran premio.

Así está el futuro circuito de F1 de Madrid a tres meses del gran premio. / X

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Barcelona

La cuenta atrás para el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, en el nuevo circuito urbano del MadRing, ya ha comenzado. El fin de semana del 11 al 13 de septiembre está prevista la primera edición del GP de España en su nuevo escenario y a medida que se acerca la fecha y avanzan las obras, el trazado va tomando forma.

Este lunes, a poco más de tres meses para la cita, una delegación de la FIA encabezada por Rui Marques y Jorge Abed ha hecho una visita de inspección y ha recorrido los distintos puntos del futuro MadRing a bordo de un autobús, mientras los promotores del gran premio les iban mostrando al detalle las novedades desde su última visita.

Hace dos meses, el circuito alcanzó un hito importante con el primer asfaltado del complejo de la curva peraltada 12, llamada La Monumental, que con toda probabilidad será el sector más espectacular de la pista madrileña. Y las entradas se están vendiendo a gran ritmo a pesar de sus elevados precios.Aunque desde algunas fuentes se indica que existen dudas de que el circuito esté terminado en los plazos previstos y a tiempo para el GP de España, Luis García Abad, afirma que no hay moytivo para alarmarse: “Vamos a buen ritmo, tal como se había planeado y estaremos listos para organizar un evento de prueba antes del gran premio y realizar todas las comprobaciones finales con la Fórmula 1 y la FIA antes de la carrera de septiembre”, advierte.

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Las obras del circuito de Madring comenzaron hace poco más de un año, generando gran expectación. La ciudad ha firmado por 10 años con la F1, mientras que el Circuit de Barcelona, que este mes de junio celebrará el GP de Barcelona-Catalunya, se alternará binualmente con Spa-Francorchamps a partir de la próxima temporada.

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