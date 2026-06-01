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Muere atropellado a los 33 años el exfutbolista internacional Marios Oikonomou

El jugador, con pasado en la Serie A con el Bolonia y la Sampdoria, falleció a los 33 años por las heridas de un atropellamiento

Marios Oikonomou, exjugador griego, muere a los 33 años.

Marios Oikonomou, exjugador griego, muere a los 33 años. / COPENHAGUE

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Sebastián Vargas Rozo

Barcelona

Noticias tristes llegan desde Grecia. El exdefensor heleno Marios Oikonomou, que se retiró en 2024, falleció este lunes por la mañana a los 33 años. El exdefensa central internacional griego (alcanzó a disputar seis partidos con la selección), que jugó en varios clubes italianos, sufrió un atropello el 23 de mayo.

Fue atropellado por un coche que daba marcha atrás mientras conducía su scooter. Con graves lesiones en la cabeza, fue sometido a una cirugía de urgencia y permaneció en cuidados intensivos desde entonces

La colisión tuvo lugar el 23 de mayo en una carretera conocida por su alto índice de accidentes. Desde entonces, el deportista, que jugó en clubes como el Bolonia, la Sampdoria y el AEK Atenashabía estado hospitalizado en estado crítico tras someterse a una craneotomía descompresiva, un procedimiento utilizado para aliviar la presión intracraneal elevada, en el que se extrae temporalmente parte del cráneo para permitir que el cerebro se hinche sin causar daños graves, de la que finalmente no ha podido recuperarse.

Formado en el PAS Giannina de Grecia, Ikonomou jugó en el Cagliari, Bologna, SPAL, Bari y Sampdoria de Italia, entre la Serie A y la Serie B, pero también en el AEK Atenas y el Copenhague, donde ganó el título en Dinamarca en 2022.

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Convocado con la selección griega principalmente para partidos amistosos y uno de las clasificatorias al Mundial de 2018, finalizó su carrera en 2024 tras una temporada con el Panetolikos.

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