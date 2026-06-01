Rodri no cierra la puerta al Real Madrid: "Forma parte del fútbol. Ya se verá después del Mundial"

Rodrigo Hernández compareció ante los medios de comunicación en el Media Day de la selección española en calidad de capitán que es del grupo junto a otros jugadores como Unai Simón o Mikel Oyarzabal. El centrocampista fue preguntado por las palabras de Enrique Riquelme, el candidato a la presidencia del Real Madrid, que afirmaba hace unos días que si él era presidente blanco, el centrocampista blanco jugaría en el Real Madrid.

El jugador madrileño quiso restarle importancia a esas palabras, pero ni lo desmintió ni desvinculó su futuro del Real Madrid. "Forma parte del fútbol. Estoy centrado en ser un líder en la selección. Ese es mi camino. Entiendo el ruido, pero no voy a dedicar mi tiempo a eso. Ya se verá después del Mundial", apuntó Rodri. El empresario alicantino lo desveló el pasado sábado duran te un acto en en Málaga: "Rodri es un gran jugador. Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid. Es una dolorosa vergüenza no tener ningún jugador en la selección española".

Riquelme lo toca, pero Florentino lo ata

El candidato a la presidencia del Real Madrid avanzó también que "el resto de días iremos dando datos de quiénes nos van a acompañar como director deportivo, en la cantera, entrenadores... Y luego lo que todo el mundo está esperando, quiénes van a ser los grandes fichajes. Vamos a dar durante la semana al menos dos nombres, dos estrellas, que son fundamentales y van a cambiar la dinámica, van a hacer al equipo más competitivo. El miércoles daré a conocer el nombre de una estrella mundial extranjera que tenemos cerrada".

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Rodri tiene un año más de contrato con el Manchester City, pero la salida de Pep Guardiola ha provocado una desbandada a la que se ha sumado, entre otros. de Bernardo Silva. En Inglaterra se da por hecho que el centrocampista también abandonará el club citizen aunque ha recibido una oferta de renovación del City. Aunque la candidatura que ha pronunciado su nombre es la de Enrique Riquelme, EL PERIÓDICO ya informó el pasado verano que Florentino Pérez es el refuerzo elegido para reforzar el centro del campo blanco y en marzo que la hoja de ruta de su fichaje seguía su camino. Rodri confirmará su desembarco en el Real Madrid cuando los blancos lleguen a un acuerdo con el City por su traspaso, convirtiéndose en uno de los refuerzos estrella del equipo que dirigirá José Mourinho en su segunda etapa en el Santiago Bernabéu.