Serena Williams volverá al tenis profesional en el torneo de Queen's

La exnúmero 1 del mundo, Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam y alejada del circuito desde el US Open de 2022, volverá a competir la próxima semana en la modalidad de dobles en el torneo de Queen's, según anunciaron este lunes los organizadores de este torneo londinense sobre hierba que se disputará entre el 6 y el 14 de junio.

A sus 44 años, la leyenda estadounidense del tenis ha recibido una invitación para disputar el torneo de dobles junto a una compañera que aún está por determinar, según un comunicado publicado por la Women's Tennis Association poco después del anuncio de Queen's. Serena Williams regresará al circuito cerca de un año después que su hermana mayor, Venus Williams, quien retomó su carrera profesional a los 45 años en julio de 2025.

Ahora la pequeña de las Williams volverá a disputar la prueba de dobles al lado de la canadiense Victoria Mboko, 25 años más joven que la estadounidense, según adelantó hace unos días su compatriota Andy Roddick en su podcast. La inscripción de la pareja todavía no se ha oficializado por lo que todavía se desconoce si realmente será ella su pareja a pesar de que todos los indicios apuntan en su dirección.

Regreso esperado

Su regreso, uno de los más esperados, empezó a despertar todo tipo de rumores desde que a principios de año, el pasado mes de febrero, la tenista estadounidense apareciera por sorpresa en la lista de tenistas que habían completado el proceso de la Agencia Mundial Antidopaje para obtener el permiso para competir a nivel profesional. Su nombre en el registro levantó todo tipo de sospechas después de cuatro años fuera del circuito.

La retirada de Serena Williams del circuito en 2022 estuvo estrechamente ligada a su deseo de ampliar su familia y dedicar más tiempo a su vida personal. La estadounidense, madre de una hija nacida en 2017 junto al empresario Alexis Ohanian, explicó entonces que no le gustaba hablar de "retirada", sino de una "evolución" hacia una nueva etapa vital centrada en la maternidad y otros proyectos empresariales. En 2023 dio a luz a su segunda hija, por lo que su regreso a las pistas a los 44 años adquiere una dimensión especialmente significativa, al producirse después de varios años alejada de la competición y tras haber priorizado su vida familiar.