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La junta electoral del Real Madrid carga contra las "declaraciones, dudas y desconfianza" de Enrique Riquelme

Ha emitido un comunicado "ante las declaraciones del candidato Enrique Riquelme, en las que afirma que solo una de las candidaturas maneja el censo del club, así como las dudas y la desconfianza manifestadas"

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. / José Luis Roca

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

La junta electoral del Real Madrid ha hecho público un comunicado "ante las declaraciones del candidato Enrique Riquelme, en las que afirma que solo una de las candidaturas maneja el censo del club, así como las dudas y la desconfianza manifestadas en lo que se refiere a la guarda y custodia del voto por correo". El comunicado incluye una contundente respuesta al candidato con siete puntos en los que manifiesta lo siguiente:

1. La Junta Electoral no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas que concurren a las elecciones del próximo día 7 de junio.

2. La Junta Electoral ha transmitido a las dos candidaturas, por escrito, el procedimiento para que puedan enviar información, documentación y material a los socios. Además, al candidato Enrique Riquelme se le informó el día que presentó su candidatura, en persona, de este particular.

3. Dicho procedimiento está establecido en las normas que rigen el proceso electoral (punto 2 del apartado sobre el censo electoral) publicadas a tal efecto. En las normas se explica que las candidaturas deben facilitar a la Junta Electoral la información, la documentación y el material que quieren enviar a los socios y el club se ocupa del envío.

4. La Junta Electoral estableció el lunes 1 de junio a las 18:00 h como el final del plazo para recibir la información, la documentación y el material que cada candidatura quisiera enviar a los socios.

5. La Junta Electoral se muestra muy preocupada por las declaraciones de Enrique Riquelme en las que se pone bajo sospecha la custodia y seguridad del voto por correo, ya que, como respuesta a una pregunta de dicha candidatura sobre este asunto, la Junta Electoral respondió por escrito, del que transcribimos este extracto:

Con la finalidad de reforzar la transparencia y la confianza en la integridad del procedimiento de custodia del voto por correo, las candidaturas que lo soliciten podrán designar a uno de los interventores válidamente acreditados para permanecer de forma continuada en las inmediaciones del acceso a la sala habilitada para la custodia de los votos. La presencia de los interventores en dicha zona se entenderá realizada en un espacio sometido a los sistemas de vigilancia y seguridad existentes en las instalaciones del club, quedando sujeta al régimen de videovigilancia aplicable y al tratamiento de las imágenes que, en su caso, resulte procedente conforme a la normativa vigente”.

6. Por lo tanto, cualquier información, documentación o material que ha llegado a los socios de cualquier candidatura desde el club ha sido tramitada ajustándose al procedimiento y la normativa vigentes.

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7. La Junta Electoral está siguiendo con rigor y precisión la normativa aplicable en todo momento durante el presente proceso electoral, por lo que pide respeto.

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