España, con aires de revancha ante Inglaterra para conseguir el billete para el Mundial: "Queremos estar lo antes posible"

Es el clásico de selecciones. Y, como no podía ser de otra manera, España e Inglaterra se juegan el billete directo al Mundial de Brasil de 2027. "Es el partido más bonito que se puede jugar. Hay mucha rivalidad y mucho respeto", reconoció Mariona Caldentey. Y será Son Moix el escenario que marque las diferencias. Para poder hacerse con el billete, la manera más rápida es ganando por más de un gol ante Inglaterra y además conseguir una victoria contra Islandia en el próximo partido. Primero, llega el reto ante las inglesas.

"Les hemos ganado en el pasado y eso nos da confianza. Pero es verdad que es un rival que nos cuesta. Este equipo es ambicioso. Cuando perdemos, hacemos autocrítica e intentamos mejorar. Ojalá nos salgan bien las cosas porque lo merecemos", contó Mariona antes del duelo en el que ella ejerce doblemente como local.

De pequeña, cuando iba con sus amigas en el bus desde Felanix hasta el estadio de Son Moix para ver al Mallorca masculino, nunca se imaginó poder ser ella la que pisaría ese césped como profesional. Ahora, 12 años después de la última vez que jugó en su casa, vuelve como una de las estrellas de la selección. "Celebrar un gol con España aquí en Son Moix sería espectacular. Yo desde pequeñita soy socia del Mallorca, nunca soñé jugar aquí con la camiseta de España, es increíble pensar en mañana. Ojalá poder ganar aquí", confesó.

Desde que ganó la final España ante Inglaterra, donde el conjunto español ha perdido 3 de los 4 encuentros donde se han encontrado. "Será un partido muy disputado e igualado. Se decidirá por los pequeños detalles", explicó Sonia Bermúdez. "Hemos hecho buenos días de entrenamiento; están todas las jugadoras disponibles. Cada partido es diferente y sabemos que hay que ganar sí o sí", añadió la seleccionadora. "Con ganas de estar en el mundial lo antes posible", secundó Mariona.

España quiere el primer puesto

La selección dirigida por Sonia Bermúdez se juega al primer puesto del grupo. Ante Inglaterra, España llega como segundad de grupo con 9 puntos, 11 goles a favor y solo 2 en contra. Una diferencia de goles de 9, 3 puntos menos que Inglaterra, pero el mismo golaverage. Entonces, España debe ganar los dos partidos y por lo tanto sumar los 6 puntos. Si consiguen la victoria ante Inglaterra por más de un gol de diferencia y luego ganan a Islandia, España estaria clasificada.

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"Ganando por dos goles estamos", confirmaba Mariona Caldentey. Otra manera de lograrlo sería si se consigue la victoria ante Inglaterra por un solo gol de diferencia pero después ganan a Islandia por más goles de los que le consiiga Inglaterra a Ucrania. Todo pasa por ganar y hacerlo con goles.