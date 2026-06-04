Óbito
Muere Leivinha, exjugador del Atlético de Madrid y campeón de Liga en 1977, a los 76 años
El exfutbolista brasileño disputó 93 partidos y marcó 43 goles como rojiblanco entre 1975 y 1979; debutó con un triplete ante el Salamanca
Álvaro Raya
El Atlético de Madrid ha comunicado este jueves el fallecimiento de su exjugador brasileño João Leiva Campos Filho, conocido futbolísticamente como Leivinha, a los 76 años de edad.
Nacido el 11 de septiembre de 1949 en Novo Horizonte (Brasil), Leivinha llegó al conjunto rojiblanco en 1975 y debutó el 28 de septiembre de ese mismo año en el estadio Vicente Calderón frente al Salamanca, en un encuentro que dejó una huella inmediata al firmar tres goles. El extremo brasileño defendió la camiseta atlética durante cuatro temporadas, entre 1975 y 1979, periodo en el que disputó 93 partidos oficiales y anotó 43 tantos. Además, fue una de las piezas del equipo que conquistó el Campeonato Nacional de Liga en 1977.
A través de un comunicado, el Atlético de Madrid ha expresado su pesar por la pérdida del exfutbolista y traslada sus condolencias a familiares y allegados. "Nuestro presidente, consejero delegado, resto de miembros del Consejo de Administración y todos los empleados queremos transmitir nuestro más sincero pésame y nos unimos al dolor de la familia", señala la entidad madrileña.
Leivinha está considerado como uno de los futbolistas brasileños más recordados de la historia del club rojiblanco.
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