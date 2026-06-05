La Barganiza conquista en casa su tercera Copa Cantábrico Senior

La quinta edición de la Copa Cantábrico Senior volvió a quedarse en casa. El Real Club de Golf La Barganiza se proclamó este jueves campeón de la competición disputada en el recorrido sierense tras imponerse con claridad a los representantes del Real Club de Golf La Coruña, la Real Sociedad de Golf de Neguri y el Real Club de Golf de Pedreña. El equipo anfitrión sumó 302 puntos, por los 280 de Coruña, los 269 de Neguri y los 232 de Pedreña.

El triunfo permite a La Barganiza elevar a tres su palmarés en una competición que reúne cada año a algunos de los mejores jugadores sénior de cuatro de los clubes históricos del norte de España. Los asturianos ya habían levantado el trofeo en la edición inaugural celebrada en su campo en 2022 y repitieron el pasado año en Pedreña. Por su parte, Neguri y Coruña cuentan con una victoria cada uno, logradas en las ediciones disputadas en sus respectivas sedes.

La competición se disputó bajo la modalidad Stableford hándicap. Cada club presentó un equipo formado por doce jugadores y, una vez completada la jornada, se descartaron las tres peores tarjetas de cada formación. La clasificación final se estableció mediante la suma de los nueve mejores resultados de cada equipo.

Los jugadores de los cuatro equipos, tras la competición / P. Iglesias Ríos

La Barganiza hizo valer el factor campo desde los primeros compases y construyó su victoria sobre una extraordinaria regularidad. Nueve de sus doce representantes superaron la barrera de los 30 puntos, un dato que explica la cómoda ventaja final sobre sus perseguidores.

Además del rendimiento colectivo, la jornada dejó una actuación sobresaliente a título individual. Carlos Castro Campa firmó una espectacular vuelta de 43 puntos Stableford, la mejor tarjeta del día y el registro más alto de toda la competición. Su resultado marcó diferencias desde el inicio y se convirtió en uno de los pilares del triunfo local.

Junto a él destacaron también Joaquín Álvarez García y Jorge Álvarez Fernández, ambos con 34 puntos, así como Pedro Sahagún, que aportó 33. Roberto Montes, Ignacio Suárez e Isabel Cristos completaron una sólida actuación con 32 puntos cada uno.

El segundo puesto fue para el Real Club de Golf La Coruña, liderado por Juan Manuel Blanco Tilbes, autor de 37 puntos, mientras que la Real Sociedad de Golf de Neguri completó el podio gracias a la consistencia de varios de sus jugadores, encabezados por Carlos Uncetabarrenechea, con 33 puntos. Pedreña cerró la clasificación.

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La Copa Cantábrico Senior se ha consolidado en apenas cinco ediciones como una de las citas de referencia del calendario sénior del norte de España, combinando competición y convivencia entre cuatro clubes con una larga tradición golfística. Este año, además, el trofeo volvió a quedarse en La Barganiza, donde los locales demostraron que conocen mejor que nadie cada rincón de su recorrido.