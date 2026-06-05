España arrasa a Inglaterra y roza el billete al Mundial

Fue un dominio abrumador. España firmó su mejor partido desde que Sonia Bermúdez ocupa el banquillo con un control absoluto del encuentro y goles a mansalva. Patri Guijarro, Claudia Pina y Alexia Putellas, ambas por partida doble, celebraron el regreso de la selección a Mallorca con los tantos que no solo le permitieron derrotar con contundencia al eterno rival, sino que le acercaron más que nunca al Mundial de Brasil del año que viene. Solo necesita una victoria ante Islandia el próximo martes para certificar su plaza.

Era su partido en casa. Hacía mucho tiempo que España no tenía a Mallorca como sede y se notó en las gradas. Desde noviembre de 2017 que las gradas no rugían con la selección femenina, en una realidad muy distinta en este momento. Los 17.528 aficionados llenaron las gradas para ver a la campeona del mundo, que se enfrentaba a su archienemigo para acercarse al ansiado Mundial de 2027 en Brasil. La tarea era clara: ganar a Inglaterra por más de un gol. Empezó ya dominando España, consciente de que llevar el ritmo del partido las acercaría al objetivo. Combinó y creó el equipo dirigido por Sonia Bermúdez y encontró en el desequilibrio de Patri Guijarro la primera arma.

La mallorquina condujo a placer en una jugada individual que empezó pegada a banda. Regateó y se deshizo de hasta 2 jugadoras británicas para encarar, aunque a lo lejos, la portería de Hampton. Se adentró más en zona de peligro Patri y con soltura definió con un disparo lejano pero potente que, tras rebotar en Greenwood, terminó por enviar el esférico al fondo de la portería. Daba un primer paso en firme España para llevarse el partido.

El segundo lo dio Alexia Putellas. La capitana culminó una jugada colectiva de España, que tejió una jugada que terminó con La Reina plantada ante Hampton, a quien superó con un balón que terminó estampándose en la parte interior de la portería inglesa. Sellaba así el 2-0 antes del descanso, consiguiendo el gran objetivo ya en los primeros 45 minutos. Ahora hacía falta mantenerlo en el segundo tiempo.

Clasificación para el Mundial de fútbol femenino: España - Inglaterra, en imágenes. / CATI CLADERA / EFE

Y, si España había cuajado su mejor primera parte en mucho tiempo, la segunda siguió el mismo guion. Mantuvo confianza y una presión alta que incomodó sobremanera a las jugadoras de Sarina Weigmann, que no encontraron soluciones ante la intensidad del conjunto espanyol. Volvió a aparecer Alexia, cómo no, para sellar una victoria que le permite poner pie y medio en el Mundial de aquí a un año. Estaba dentro del área Alexia con el balón en sus pies. El primer disparo lo rechazó Lucy Bronze pero, si le das una segunda oportunidad a Alexia no va a perdonar. La reventó con fuerza dentro de la portería para sumar el 3-0 al marcador.

Terminó tocada Alexia, que se marchó sustituida en el 75 por molestias en el gemelo. En su luga entró Aitana Bonmatí, quien volvió tras la lesión que la mantuvo alejada de los terrenos de juego desde noviembre. Temporizó y se volvió a sentir futbolista con la zamarra de la selección. Como Claudia Pina, que selló el resultado final para el delirio de los aficionados que, de cerca, pudieron disfrutar de la selección en su mejor momento.

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Derrotó a Inglaterra con mucho trabajo, tenacidad y fútbol. Se llevó el duelo por excelencia del fútbol femenino de selecciones. Y en el momento perfecto: dejando el billete al Mundial casi sellado. En Islandia, el martes, el remate final.