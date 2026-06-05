MUNDIAL 2026
España ya está en Estados Unidos: arranca el camino hacia la segunda estrella
Los de Luis de la Fuente jugarán un último encuentro amistoso ante Perú antes de empezar su andadura en la Copa del Mundo
Toni Munar
El camino hacia la segunda estrella ya ha comenzado para la selección española. El combinado dirigido por Luis de la Fuente aterrizó este viernes 5 de junio a las 20:19 horas (hora española) en Nashville para completar su preparación de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos. Antes del estreno mundialista, España afrontará un último amistoso ante Perú en México durante la madrugada del martes 9 de junio (hora peninsular).
La expedición española despegó a las 11:42 horas desde el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, un dia después del empate (1-1) frente a Irak en Riazor. Tras un vuelo de 8 horas y 29 minutos, el equipo tomó tierra en Nashville (Tennessee), desde donde se desplazará a Chattanooga, ciudad que ejercerá como cuartel general de la Roja durante toda la competición.
La selección se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y se entrenará en las instalaciones de la Baylor School, uno de los complejos deportivos de alto rendimiento más prestigiosos de Estados Unidos. El centro se encuentra a unas dos horas por carretera de Nashville y cuenta con todos los recursos necesarios para preparar una cita de la máxima exigencia.
España llega al torneo como una de las principales candidatas a conquistar el título más prestigioso del fútbol mundial. La vigente campeona de Europa comparte cartel de favoritas con selecciones como Francia, Argentina o Portugal. El debut de la Roja tendrá lugar el lunes 15 de junio a las 18:00 horas (hora española) frente a Cabo Verde, en Atlanta. Posteriormente se medirá a Arabia Saudí y Uruguay, sus otros dos rivales en el Grupo H.
De la Fuente ya decidió los 26 jugadores que representarán a 'La Roja' en Estados Unidos, México y Canadá: Unai Simón, David Raya, Joan García, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente, Pedro Porro, Pedri, Rodri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Álex Baena, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Borja Iglesias, Lamine Yamal, Ferran Torres y Víctor Muñoz.
Con la expedición ya instalada en territorio estadounidense, la cuenta atrás para el estreno mundialista ha comenzado. España encara el reto con la ambición de trasladar al escenario más grande del fútbol las sensaciones que la llevaron a conquistar la Eurocopa y con el objetivo de añadir una segunda estrella a su escudo.
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