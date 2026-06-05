La partida de la selección española hacia Estados Unidos, en imágenes

Pasadas las diez y media de la mañana de este viernes, la selección española de fútbol abandonó España desde el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago con destino Nashville (Estados Unidos), donde el equipo iniciará su concentración definitiva para el Mundial. Acompañada del presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, la expedición del equipo nacional se fotografió a pie de pista con el Airbus A350-Next que la aerolínea Iberia ha personalizado con motivo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.bCon el logo "Despega un equipo. Vuela un país" bien visible, la compañía ha querido mostrar su apoyo a la vigente campeona de Europa. Un apoyo que los jugadores también han recibido de los muchos aficionados que se han acercado al aeropuerto para fotografiarse con los jugadores. Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Rodri fueron algunos de los internacionales más reclamados. No obstante, fue Borja Iglesias el jugador que más se paró con los seguidores que le pedían una foto o un autógrafo, hasta el punto de que el delantero del Celta tuvo que ser escoltado por las fuerzas de seguridad porque sus compañeros le estaban esperando para la foto oficial.

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De Lavacolla a Nashville: la Selección ya vuela a Estados Unidos

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De Lavacolla a Nashville: la Selección ya vuela a Estados Unidos

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De Lavacolla a Nashville: la Selección ya vuela a Estados Unidos