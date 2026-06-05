ROLAND GARROS
Zverev no falla y se lanza a por 'su' Roland Garros
El alemán supera a Mensik y jugará en París su cuarta final de Grand Slam
Alexander Zverev es desde hace días el gran nombre llamado a ser el nuevo campeón de Grand Slam. Con la baja de Alcaraz y las eliminaciones sorpresa de Sinner y Djokovic, el tenista alemán quedó con vía libre en una de las ediciones más locas. En su gran oportunidad por conquistar el ansiado Grand Slam, el de Hamburgo ya está en la final después de superar a Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6 y 6-3).
En París, Zverev jugará su cuarta final tras las del US Open en 2020, la de Australia en 2025 y la que jugó también en 2024 ante Alcaraz. Todas ellas cayeron para el lado contrario, algo que ahora buscará romper con el favoritismo total y absoluto a su favor.
A la espera de saber si será ante Cobolli o Arnaldi, el alemán tiene claro que esta es la gran oportunidad de su vida y su tenis le está dando todos los argumentos para evitar ser el primer jugador de la historia con cuatro finales y ningún título.
Ante Mensik volvió a demostrar que sobre la tierra de París se mueve como pocos. Tras un primer set luchado y en el que el checo tuvo la gran oportunidad en el octavo juego, se supo reponer y acabar cerrándolo a las puertas del 'tie break'.
El servicio volvió a ser su gran arma, con un porcentaje de primeros ganados por encima del 80% y una media de más de 200 Km/h en los primeros. Una ventaja que fue demasiado también para Mensik en el segundo set y también en el cuarto y definitivo.
Solo en el tercero pudo aprovechar un bajón de Zverev para alargar el partido, aunque sus fuerzas flaquearon ya al final acusando su largo viaje para llegar a las que fueron sus primeras semifinales de Grand Slam.
Triunfo convincente para Zverev que este próximo domingo buscará dar el gran golpe de su carrera en París. La gloria le espera.
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