Marc Márquez suma su victoria 100 en un fin de semana perfecto en Hungría

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha completado un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Hungría, octava cita del Mundial de motociclismo, al ganar este domingo la carrera larga de MotoGP por delante de Pedro Acosta (KTM), que le permite recortar distancias en el campeonato después de que la temprana caída de Jorge Martín (Aprilia) provocase también un accidente que acabó con las opciones de líder Marco Bezzecchi (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Raúl Fernández (Aprilia) y Fermín Aldeguer (Ducati).

Martín, segundo del campeonato, perdió el control de su moto nada más apagarse los semáforos y se llevó por delante a su compañero de equipo y otros tres pilotos, despejando el camino de la remontada de Marc, que había perdido terreno en la clasificación general de la categoría reina tras perderse las pruebas de Francia y Catalunya por nueva operación de hombro.

Así, el nueve veces campeón del mundo, que encabezó un podio en el que le acompañaron Acosta y Francesco Bagnaia (Ducati), alcanza su cuarto triunfo en domingo de la temporada y su victoria número 100 en el Mundial, algo que solo han conseguido Giacomo Agostini (122) y Valentino Rossi (115). Además, celebra la número 74 en MotoGP, solo por detrás de 'Il Dottore' (89). Todo tras un fin de semana perfecto, de 37 puntos, en el que se llevó la pole, el triunfo en la carrera al esprint y la victoria en la prueba larga.

A pesar de no lograr terminar, Bezzecchi continúa al frente de la general con 180 puntos, 20 por delante de Martín y 42 sobre Di Giannantonio, que a pesar del incidente consiguió terminar duodécimo y sumar cuatro puntos. Acosta se sitúa a 48 de la cabeza y Márquez entra en el 'Top 5', a 72.

La carrera larga en Balaton Park arrancó con un verdadero golpe al campeonato. En la primera curva, Martín perdía el control de su moto y se llevaba puestos a Bezzecchi, Aldeguer, Di Giannantonio y Raúl Fernández; los dos primeros de la general y el quinto quedaban fuera de carrera, mientras el tercero, 'Diggia', conseguía levantar la moto y continuar.

Por delante, después de que se descartase la bandera roja, Márquez, que había conseguido defender su posición de privilegio lograda el sábado, cedió la cabeza de carrera en el segundo giro en favor de un Acosta que trató de escaparse a ritmo de vuelta rápida. Sin embargo, el de Cervera no permitió que el murciano se marchase.

Poco a poco, la distancia que había abierto el de Mazarrón se fue reduciendo hasta que en la vuelta 15, a falta de once para el final, el vigente campeón recuperó el primer puesto y comenzó a tirar. Ya nadie pudo discutirle la victoria, la número 100 para él en el Mundial, y se subió a lo más alto del podio junto a Acosta y a 'Pecco'.

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Por su parte, Iker Lecuona (Ducati) concluyó séptimo, Alex Rins (Yamaha) finalizó decimotercero y Maverick Viñales (KTM), decimoquinto. Además de Martín, Aldeguer y Raúl Fernández, tampoco pudo acabar, por una caída, Joan Mir (Honda).