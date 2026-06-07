FÚTBOL
Riquelme: "Pase lo que pase hoy ha ganado el Real Madrid"
El candidato insistió al cierre de las urnas que "hemos dado voz a una parte del madridismo que estaba dormido".
Enrique Riquelme, que ha estado muy activo ante los medios de comunicación durante toda la campaña, quiso pronunciarse al cierre de las urnas, pasadas las ocho de la tarde de este domingo. El candidato declaró que "hoy es un día muy especial en los últimos 20 años. Quiero agradecer a todos los socios que han acudido a votar pese a las dificultades. Pase lo que pase, hoy ha ganado el Real Madrid y nuestra candidatura también, independientemente del resultado. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas en el sondeo. Estaremos muy pendientes. Se ha dado voz a una parte que estaba dormida del madridismo y que no tenía hacia dónde ir o dónde reflexionar o decir lo que le parecía. Independientemente de lo que pase, aquí vamos a seguir".
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